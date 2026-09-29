Что такое "мокрый шелк" и почему его сейчас выбирают чаще, чем обычные бумажные обои

Советы по современному ремонту / © Фото из открытых источников

Реклама

Обычные бумажные обои постепенно уступают место более современным вариантам отделки стен. Один из них — декоративное покрытие «мокрый шелк», создающее на поверхности эффект дорогостоящей ткани с мягкими переливами. Оно выглядит особенно эффектно при разном освещении: днем стена может казаться почти матовой, а вечером искусственный свет подчеркивает ее перламутровую текстуру.

Раньше мы писали о жидких обоях и почему они гораздо лучше обычных бумажных.

Реклама

Что такое «мокрый шелк»

«Мокрый шелк» — это тонкослойное декоративное покрытие, имитирующее поверхность натурального шелка. В составе конкретных материалов могут использоваться акриловые компоненты, перламутровые пигменты и другие добавки, благодаря которым стена получает характерный блеск и глубину цвета. Специалисты также описывают «мокрый шелк» как декоративное покрытие с перламутровыми частицами, что изменяет вид в зависимости от угла падения света.

Реклама

Это не обычные редкие обои в классическом понимании. Название «шелковые обои» иногда используют для разных декоративных материалов, поэтому перед покупкой следует смотреть именно на состав и технологию нанесения.

Почему «мокрый шелк» выбирают для современного ремонта

Главное преимущество такой отделки — отсутствие стыков. В отличие от рулонных обоев декоративное покрытие наносится сплошным слоем, поэтому на стене не видно полос от полотен.

Еще одна особенность — возможность создавать разный визуальный эффект в зависимости от техники нанесения. Даже один и тот же цвет может иметь разный вид, если изменить направление мазков и освещения.

«Мокрый шелк» особенно уместен в гостиной, спальне, прихожей или домашнем кабинете. В небольших комнатах лучше использовать спокойные оттенки с умеренным перламутровым эффектом, чтобы стены не выглядели слишком блестящими.

Реклама

Секрет идеального результата — подготовка стен

Несмотря на эффектное название, само декоративное покрытие не способно скрыть все недостатки основания. Неровности и дефекты могут стать еще более заметными, особенно при боковом освещении. Поэтому перед нанесением стену нужно хорошо выровнять, зашпаклевать и загрунтовать.

Согласно технологии ремонтных работ также рекомендуется наносить покрытие на подготовленную и загрунтованную поверхность, а сам материал наносить тонкими слоями специальным инструментом.

Новости партнеров

Новости партнеров