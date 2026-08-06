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Категория
Разное
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Что такое "остров городского тепла" и почему города нагреваются быстрее: объяснение ученых

Объясняем простыми словами причины этого явления, его последствия и способы уменьшения перегрева городов.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Почему города нагреваются очень быстро

Почему города нагреваются очень быстро / © Фото из открытых источников

В жаркие летние дни многие замечают, что в центре большого города дышать значительно труднее, чем в пригороде или сельской местности. Асфальт буквально раскаляется под ногами, здания излучают тепло даже после заката, а ночь не приносит долгожданной прохлады. Именно это явление ученые называют островом городского тепла (Urban Heat Island, UHI). Специалисты по климатологии отмечают: это не просто субъективное чувство. Температура воздуха в городах действительно может быть на несколько градусов выше, чем в окрестных селах. В больших мегаполисах разница иногда достигает 5–10 °C, а при определенных погодных условиях даже больше.

Что такое остров городского тепла

Городской тепловой остров — это локальное повышение температуры воздуха в пределах города по сравнению с окружающей сельской местностью. Самое сильное явление проявляется в центральных районах с плотной застройкой, где мало зеленых зон и много асфальта, бетона и стекла.

Термин впервые описал английский метеоролог Люк Говард еще в начале XIX века, когда исследовал климат Лондона. Он заметил, что город стабильно теплее окружающей территории, и именно тогда возникло понятие «остров тепла».

Почему города нагреваются сильнее

Причин этого явления несколько, и они действуют одновременно.

  • Асфальт и бетон накапливают тепло. Природные поверхности — трава, деревья или почва, значительную часть солнечной энергии используют для испарения влаги. Асфальт, бетон и кирпич почти не улетучивают воду, зато активно поглощают солнечное тепло. В течение дня они сильно нагреваются, а вечером еще долго отдают накопившуюся энергию, из-за чего город не успевает остыть даже ночью.

  • В городах меньше растений. Деревья работают как естественные кондиционеры. Они создают тень, охлаждают воздух благодаря испарению воды, защищают поверхность земли от прямого солнца. Если зеленых насаждений мало, природное охлаждение значительно слабеет.

  • Постройки задерживают тепло. Высокие дома образуют своеобразные «каменные каньоны». Они отражают солнечные лучи друг к другу, усугубляют циркуляцию воздуха, задерживают горячий воздух между фасадами. Поэтому даже легкий ветер не всегда приносит прохладу.

  • Человек сам производит тепло. На температуру оказывает влияние и деятельность людей. Дополнительное тепло выделяют авто, общественный транспорт, кондиционеры, промышленные компании, системы вентиляции, компьютерные серверы, электростанции. Такое тепло называют антропогенным и оно также усиливает эффект острова тепла.

Почему очень жарко именно ночью

Многие удивляются, что разница температур особенно заметна после заката. Объяснение достаточно простое.

В сельской местности земля, растения и вода быстро охлаждаются. В городах же бетон и асфальт еще много часов отдают накопившееся днем тепло.

Именно поэтому летние ночи в мегаполисах часто бывают почти такими же теплыми, как вечера.

Чем опасен городской остров тепла

Ученые считают, что это явление уже стало серьезной проблемой для многих городов мира. Оно может приводить к:

  • перегревание организма;

  • тепловых ударов;

  • ухудшение самочувствия людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

  • рост нагрузки на электросети из-за массового использования кондиционеров;

  • ухудшение качества воздуха;

  • увеличение расходов на охлаждение построек.

Больше всего от жары страдают пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями.

Как города могут бороться с перегревом

Специалисты по урбанистике уже давно предлагают реально работающие решения.

  • Больше деревьев. Озеленение — один из самых эффективных способов охлаждения города. Большие деревья могут снижать температуру окружающего воздуха на несколько градусов благодаря тени и испарению влаги.

  • Светлые крыши и фасады. Темные поверхности сильнее нагреваются. Светлые материалы лучше отражают солнечные лучи, поэтому здания меньше перегреваются.

  • Зеленые крыши. Во многих странах популярность приобретают крыши, засаженные растениями. Они охлаждают здание, содержат дождевую воду, улучшают качество воздуха, создают дополнительные зеленые зоны.

  • Проницаемое покрытие. Некоторые современные материалы позволяют воде проникать в грунт. После дождя такая поверхность дольше остается более холодной, чем обычный асфальт.

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