Что такое "остров городского тепла" и почему города нагреваются быстрее: объяснение ученых

Почему города нагреваются очень быстро / © Фото из открытых источников

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В жаркие летние дни многие замечают, что в центре большого города дышать значительно труднее, чем в пригороде или сельской местности. Асфальт буквально раскаляется под ногами, здания излучают тепло даже после заката, а ночь не приносит долгожданной прохлады. Именно это явление ученые называют островом городского тепла (Urban Heat Island, UHI). Специалисты по климатологии отмечают: это не просто субъективное чувство. Температура воздуха в городах действительно может быть на несколько градусов выше, чем в окрестных селах. В больших мегаполисах разница иногда достигает 5–10 °C, а при определенных погодных условиях даже больше.

Что такое остров городского тепла

Городской тепловой остров — это локальное повышение температуры воздуха в пределах города по сравнению с окружающей сельской местностью. Самое сильное явление проявляется в центральных районах с плотной застройкой, где мало зеленых зон и много асфальта, бетона и стекла.

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Термин впервые описал английский метеоролог Люк Говард еще в начале XIX века, когда исследовал климат Лондона. Он заметил, что город стабильно теплее окружающей территории, и именно тогда возникло понятие «остров тепла».

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Почему города нагреваются сильнее

Причин этого явления несколько, и они действуют одновременно.

Асфальт и бетон накапливают тепло. Природные поверхности — трава, деревья или почва, значительную часть солнечной энергии используют для испарения влаги. Асфальт, бетон и кирпич почти не улетучивают воду, зато активно поглощают солнечное тепло. В течение дня они сильно нагреваются, а вечером еще долго отдают накопившуюся энергию, из-за чего город не успевает остыть даже ночью.

В городах меньше растений. Деревья работают как естественные кондиционеры. Они создают тень, охлаждают воздух благодаря испарению воды, защищают поверхность земли от прямого солнца. Если зеленых насаждений мало, природное охлаждение значительно слабеет.

Постройки задерживают тепло. Высокие дома образуют своеобразные «каменные каньоны». Они отражают солнечные лучи друг к другу, усугубляют циркуляцию воздуха, задерживают горячий воздух между фасадами. Поэтому даже легкий ветер не всегда приносит прохладу.

Человек сам производит тепло. На температуру оказывает влияние и деятельность людей. Дополнительное тепло выделяют авто, общественный транспорт, кондиционеры, промышленные компании, системы вентиляции, компьютерные серверы, электростанции. Такое тепло называют антропогенным и оно также усиливает эффект острова тепла.

Почему очень жарко именно ночью

Многие удивляются, что разница температур особенно заметна после заката. Объяснение достаточно простое.

В сельской местности земля, растения и вода быстро охлаждаются. В городах же бетон и асфальт еще много часов отдают накопившееся днем тепло.

Именно поэтому летние ночи в мегаполисах часто бывают почти такими же теплыми, как вечера.

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Чем опасен городской остров тепла

Ученые считают, что это явление уже стало серьезной проблемой для многих городов мира. Оно может приводить к:

перегревание организма;

тепловых ударов;

ухудшение самочувствия людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

рост нагрузки на электросети из-за массового использования кондиционеров;

ухудшение качества воздуха;

увеличение расходов на охлаждение построек.

Больше всего от жары страдают пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями.

Как города могут бороться с перегревом

Специалисты по урбанистике уже давно предлагают реально работающие решения.

Больше деревьев. Озеленение — один из самых эффективных способов охлаждения города. Большие деревья могут снижать температуру окружающего воздуха на несколько градусов благодаря тени и испарению влаги.

Светлые крыши и фасады. Темные поверхности сильнее нагреваются. Светлые материалы лучше отражают солнечные лучи, поэтому здания меньше перегреваются.

Зеленые крыши. Во многих странах популярность приобретают крыши, засаженные растениями. Они охлаждают здание, содержат дождевую воду, улучшают качество воздуха, создают дополнительные зеленые зоны.

Проницаемое покрытие. Некоторые современные материалы позволяют воде проникать в грунт. После дождя такая поверхность дольше остается более холодной, чем обычный асфальт.

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