Что такое пищевая добавка диоксид серы: чем она опасна, в каких продуктах содержится

Словосочетание "диоксид серы" можно встретить на многих этикетках продуктов. Это добавка Е220. Разбираемся, что такое диоксид серы и чем он опасен.

Диоксид серы – бесцветный газ, имеющий достаточно резкий запах в чистом виде. Благодаря магии пищевой промышленности он превращается в незаметный, но очень важный компонент напитков, сладостей и других продуктов. После этого он начинает называться пищевая добавка Е220.

Е220 добавка: полезная информация

Диоксид серы часто шифруют не только под названием Е220. Некоторые производители указывают его общим названием "сульфиты". Если же говорить именно о газе, то можно услышать название "двуокись серы".

Широко используется диоксид серы именно в пищевой промышленности, им отделывают продукты и помещения. Также его применяют для производства гипса, отбеливания тканей и бумаги, очистки воды в стекольной и металлургической промышленности.

В пище диоксид серы используют в качестве консерванта и антиоксиданта (он защищает продукты от окисления). Также он фиксирует цвет и оказывает антимикробное действие. Норма употребления Е220 составляет 0,7 мг на 1 кг массы тела человека (лишь для здоровых лиц).

Можно ли есть продукты с диоксидом серы

Можно ли есть продукты с диоксидом серы / Фото: Pexels

Эту пищевую добавку добавляют в продукты прежде всего для того, чтобы не размножались бактерии и плесень. Поэтому диоксидом серы часто возделывают рыбу, мясо, сухофрукты и т.д. Это нужно, чтобы они не испортились до попадания на тарелки потребителя.

Вещество также помогает сохранить товарный вид продуктов. Однако здесь кроется и важный минус: красивый стейк или финики могут выглядеть более свежими, чем есть на самом деле.

Е220 является консервантом, поэтому его добавляют в разные напитки (от соков до вин), чтобы продлить сроки хранения продукта и доставить его пригодным к употреблению в разные уголки мира. Возделывают газом и емкости, в которых хранят продукты.

Как влияет диоксид серы на здоровье человека

Эта пищевая добавка разрешена для использования на законодательном уровне, ведь используется как консервант и антиокислитель. Однако следует запомнить, что диоксид серы, как и другие схожие вещества, может вызвать аллергию и нежелательные реакции организма.

В чем проявляется токсичность диоксида серы? В больших количествах вещество может спровоцировать разные проблемы со здоровьем, в частности, раздражение желудочно-кишечного тракта, нарушение дыхания, астму, аллергические реакции. Е220 также уменьшает всасывание некоторых важных для организма витаминов (рупы B: B1, B3, B6, фолиевой кислоты).

Однако если вы не будете злоупотреблять продуктами, содержащими эту добавку, тщательно мыть фрукты и овощи, то серьезного вреда здоровью она не принесет.

Диоксид серы: в каких продуктах содержится

Чаще Е220 используют для обработки фруктов и овощей, особенно сушеных, соков, джемов, конфет, сиропов и т.д. Применяют диоксид серы как антиокислитель и консервант при производстве рыбы, морепродуктов, сахара, грибов, колбасных изделий, сухих завтраков, крахмала, безалкогольных и алкогольных напитков. Для каждого продукта есть свои установленные пределы сульфитов. К примеру, для изюма это не более 2 г на 1 кг массы.

Вино

Еще в древности диоксид серы использовали на винодельнях, обрабатывая им емкости для хранения и перевозки вина. Почему производители все еще используют это вещество? Дело в том, что она отлично защищает напиток от микробов и окисления (не дает превратиться в уксус), она проста в обслуживании и стоит дешевле других аналогов.

Диоксид серы обнаруживается даже в домашнем вине: производится он в процессе естественного брожения, хотя и в незначительном количестве.

Конфеты и другие сладости

Сульфиты содержатся во многих любимых сладостях. Их можно найти также в печенье, коврижках с фруктовой начинкой, пастиле и зефире, мармеладе и других десертах, где есть ягодная или фруктовая начинка. Содержится диоксид серы в муке, патоке, сахаре.

Сухофрукты

Финики, курагу, изюм это вещество защищает от бактерий и плесени, помогает продлить срок хранения, сохранить его "товарный" вид.

Переработанные овощи и фрукты

Диоксидом серы могут возделывать и свежие фрукты и овощи, а также ягодные и фруктовые полуфабрикаты. В пастиле, желе, коврижках и мармеладе с плодовой начинкой Е220 выполняет роль консерванта.

Рыбная и мясная продукция

Больше диоксида серы можно найти в колбасах, соленой и вяленой рыбе, отварных креветках.

Пиво и другие напитки

Можно ли есть продукты с диоксидом серы / Фото: Pexels

Вещество используется при изготовлении напитков на основе фруктов или патоков. Больше диоксида серы в пиве, выдерживаемом в бочках. А вот в других видах, в том числе и в безалкогольном, немного меньше.

Специи, сухие смеси

Добавляют пищевую добавку в горчицу, тертый хрен, сушеную корицу и имбирь, натуральный уксус. Можно его найти в сухих завтраках, кашах и пюре быстрого приготовления. А еще в крахмале, желатине, ароматизированных топингах.

Как убрать Е220 из сухофруктов и других продуктов.

По научному этот процесс называется десульфитацией. Сложного в нем ничего нет. Достаточно всего лишь замочить изюм, финику или чернослив в холодной воде на 20-30 минут, а затем дополнительно промыть под проточной. Промывать также можно и орехи.

А если вы собираетесь производить термическую обработку продуктов, можно даже обойтись без промывки. Даже при небольшом нагревании вещество испаряется.

Читайте также: