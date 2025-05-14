Что такое смоки-блонд: кому модный оттенок подходит и почему его не рекомендуют делать дома

Что такое смоки-блонд / © Фото из открытых источников

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Смоки-блонд требует тщательного ухода и не подходит для самостоятельного окрашивания дома. Эксперты объясняют, кому этот оттенок лучше подходит, какие техники окрашивания применяются для достижения эффекта и как максимально долго сохранять насыщенность цвета.

Что такое смоки-блонд

Смоки-блонд — это стильный оттенок блонда, предполагающий плавный переход от темных корней к светлому цвету по длине волос с акцентом на холодные тона. В отличие от него, классический блонд имеет равномерный оттенок от корней до кончиков.

Кому подходит смоки-блонд

Хотя холодные оттенки, в частности смоки-блонд, сейчас в тренде, они подходят не всем. Такой цвет лучше выглядит на людях с холодным или нейтральным цветотипом кожи, при этом для теплых оттенков у него может быть не очень гармоничный или привлекательный вид, который добавляет возраст. Кроме того, смоки-блонд часто требует тщательного макияжа для подчеркивания его красоты.

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Смоки-блонд не является оптимальным вариантом для седых или поврежденных волос, поскольку цвет быстро вымывается, а корни отрастают слишком контрастно. В таком случае эффект окрашивания не сохраняется долго, и необходимо чаще делать коррекцию.

Как достичь оттенка смоки-блонд

Для достижения эффекта смоки-блонд оптимально использовать технику Airtouch, которая обеспечивает плавную цветопередачу и реже требует коррекции. Для длинных волос окрашивание можно обновлять раз в 9–12 месяцев, а для средней длины — каждые полгода. Альтернативно можно сделать тотальный блонд с затемненными корнями под холодный оттенок, однако такая покраска требует ежемесячной коррекции.

Получить смоки-блонд дома невозможно, поскольку этот процесс требует профессиональных навыков и опыта. Осветление волос самостоятельно может привести к нежелательным результатам, поэтому для достижения желаемого эффекта лучше обращаться к специалистам.

Как ухаживать за смоки-блондом

Поддержка холодных оттенков блонда на дому требует особого внимания. Для этого следует использовать шампунь для окрашенных волос, который мягко очищает и не смывает цвет. Следует избегать фиолетовых шампуней, заменив их перламутровыми масками или бальзамами. Блондированные волосы нуждаются в увлажнении и регулярном восстановлении в салоне. Кроме того, не рекомендуется часто использовать утюги для волос.

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