Что такое токсичные отношения: признаки, указывающие, что их нужно завершать

Токсические отношения — что это, как их распознать и как себя уберечь

Что такое токсичные отношения

Это те отношения, которые делают людей не счастливыми, отравляют жизнь, не зря такие отношения и называются "токсичными". Следствием таких отношений могут быть психические расстройства и физические недуги.

В здоровых отношениях участники уважают и поддерживают друг друга, дают право выбора, возможность развиваться.

Токсичные отношения отравляют жизнь партнера неуверенностью, страхами и чувством вины. Токсичные отношения разрушают самооценку, со временем жертва таких отношений будет терять не только удовольствие от своей жизни, но и саму себя.

Очень часто такие отношения граничат с психологическим насилием, которое бывает переходит в физическое. Очень важно распознать токсические отношения на ранних признаках и выйти из них.

Чтобы понять, токсичны ли у вас отношения с партнером, обратите внимание на такие признаки.

Признаки токсических отношений

Партнер постоянно диктует вам, как обращаться и как разговаривать с людьми, не советует, а именно требует делать так, а не иначе.

Партнер вас не слушает, у вас ощущение, что вы разговариваете с глухой стеной, взаимопонимания никакого нет.

Вы постоянно ругаетесь. Иногда у всех возникают недоразумения и разногласия. Но если вместо этого постоянные ссоры и грызня, это не только эмоционально изнурительно, но и опасно как для отношений, так и для психологического состояния. Подумайте, если вы спорите, ссоритесь чаще, чем разговариваете, присмотритесь к отношениям внимательнее.

Теряете уверенность в себе. С каждым днем теряете уверенность в себе из-за постоянных претензий партнера к вашему весу, интеллекту, характеру. Партнер вместо того, чтобы поддерживать унижает вас, постоянно вас критикует, рассказывает, что вы неправы и что должны в себе что-то изменить.

Партнер не прислушивается к вашему мнению, не ценит его, отмахивается от ваших слов, как от бессмысленных.

Вы не хотите знакомить партнера с друзьями, близкими, потому что боитесь, что они его не одобрят, увидев, как он обращается с вами.

Партнер не отпускает вас к друзьям и даже родственникам. Он всячески манипулирует вами и внушает чувство вины, чтобы вы проводили время только с ним. Если вам не разрешается сходить в кино с друзьями или просто побыть одному, потому что партнер сразу начинает вас обвинять, это неравноправные отношения. Партнер постоянно загоняет вас в ловушку совместного времяпрепровождения вопреки вашим желаниям.

Если партнер мало того, что не ценит вас, а еще унижает, высмеивает ваши увлечения и взгляды, не уважает вас.

Вы не доверяете партнеру, поскольку он постоянно обманывает даже в мелочах.

Партнер постоянно стыдит и ругает вас за допущенные ошибки, насмехается над вами.

Вы все время чувствуете себя несчастным с партнером, плохих дней становится больше хороших.

Если партнер обвиняет вас в каждом пустяке, или вы во всем обвиняете его.

Вас постоянно сравнивают с бывшими, причем не в вашу пользу.

Ваши отношения односторонние. Если один человек постоянно идет на жертвы ради другого, это ненормально.

Когда вы забываете о собственных потребностях и желаниях, стремясь угодить партнеру.

Вы оправдываете отрицательное поведение партнера.

Вы не разрываете отношения только потому, что боитесь одиночества - вы терпите обидное отношение, агрессивное поведение партнера только потому, что опасаетесь остаться одинокими.

Если вам начинает казаться, что ваши отношения токсичны, скорее всего это так и есть.

Идеальных отношений не бывает, но если вы живете в истощающей вас бесконечной драме, лучше такие отношения разорвать. Разводиться бывает непросто, но, если изменить ничего нельзя, отказ от токсических отношений пойдет вам на пользу.

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