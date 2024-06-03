Что такое уборка 20/10 и почему этот метод наилучший для тех, кто испытывает нехватку времени

Если вы не любите убирать или постоянно ощущаете нехватку времени, то метод уборки 20/10 именно для вас. В чем он состоит?

Вы знаете, что время от времени нужно убирать в доме, но только одно мнение об этом удерживает вас от того, чтобы начать? Со временем в квартире появляется настоящий беспорядок, а когда вам уже становится слишком тяжело найти важные вещи в этом хаосе, вы начинаете убирать изо всех сил. Если это сродни вам, тогда метод уборки 20/10 вам точно подойдет и поможет справиться с ситуацией.

Что такое уборка 20/10

Это особый подход к наведению порядка, когда человек посвящает 20 минут уборке, а 10 минут делает заслуженный перерыв.

Главная идея такого метода состоит в том, чтобы заняться во время этого 10-минутного перерыва чем-то успокаивающим, приятным, что поможет вдохновить на уборку и повлияет на самочувствие. Вы даже представить себе не можете, как много всего можно успеть сделать за 20 минут, если знаешь, что после этого тебя ждет отдых.

Многие люди ставят перед собой слишком большие цели, пытаясь убрать все за один раз. И во время уборки их не покидают мысли, сколько времени это займет или когда они закончат с этим неприятным процессом. Если ставить небольшие цели, их будет легче добиться.

Что такое правило 20 минут при уборке: как все организовать

Такой метод очень легко соблюдать, а еще быстро и просто настраивается. Прежде всего, нужно выбрать принадлежности, которые вам понадобятся. Чаще всего используется:

органайзеры для хранения;

большие контейнеры;

коробка для пожертвования (если вы собираетесь устроить генеральную уборку);

мусорные мешки;

Таймер.

Все эти вещи будут необходимы, чтобы убрать пространство в вашем доме.

Теперь нужно потратить 20 минут на целенаправленное приведение в порядок. Сначала запустите таймер на 20 минут, затем начинайте убирать. Выбросьте в мусорные мешки все те вещи, от которых вы уже хотите избавиться, в коробку для пожертвования те, которые еще качественные, но вам не нужны, в контейнеры и коробки сложите все, что вам не понадобится в ближайшее время, чтобы он не создавал беспорядок.

Теперь можете наградить себя 10-минутным отдыхом. Сделайте себе чашку чая или даже позвольте просто все это время просидеть в телефоне. Главное понимать, что вы заслужили это вознаграждение.

Продолжайте делать короткие всплески активности и чередуйте их отдыхом в 10 минут. Таким образом, вы будете поддерживать высокий уровень концентрации и мотивации. Вернуться к уборке можно и на следующий день, снова использовав этот метод. Не обязательно кончать все за один день.

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