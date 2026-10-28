Что украинцы делали на Николая издавна: традиции, обычаи и приметы, сохранившиеся по сей день

День святого Николая 2026 года: традиции украинцев / © ТСН

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В ночь накануне праздники малыши ждали на гостинцы под подушкой, хозяйки готовили домашние сладости, а взрослые вспоминали о добрых поступках и примирениях с близкими. Часть этих обычаев сохранилась и сегодня, хотя в каждом регионе и семье праздник имеет свои особенности.

Рассказываем, какие украинские традиции связаны с Днем святого Николая, которые раньше дарили детям, какие блюда готовили и какие народные приметы стоит знать.

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Когда отмечают День святого Николая в 2026 году

По новому лианскому календарю День святого Николая в 2026 году приходится на воскресенье, 6 декабря. Накануне вечером 5 декабря во многих украинских семьях будут готовить подарки для детей и создавать праздничную атмосферу дома.

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Дата 6 декабря закрепилась после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарный стиль для неподвижных праздников. В то же время, часть верующих, придерживающихся юлианского календаря, продолжает отмечать праздник 19 декабря.

Подарки под подушкой: обычай, которого ждут дети

Самая известная традиция Дня святого Николая — оставлять детям подарки ночью, пока они спят. Утром малыши ищет сюрпризы под подушкой, у кровати или в другом заранее выбранном месте.

В прошлом подарки были в основном скромными. Детям дарили яблоки, орехи, медовые пряники, домашнее печенье и игрушки. Современные семьи часто выбирают книги, наборы для творчества, настольные игры или сладости.

В некоторых местностях существовал обычай оставлять непослушным детям резочку. Она символизировала оговорку от плохого поведения. Сегодня родители чаще используют этот праздник, чтобы поговорить с детьми об ответственности, щедрости и заботе о других.

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Еще одна семейная традиция — писать письмо святому Николаю. Ребенок может рассказать о своих желаниях, поблагодарить за приятные события и вспомнить добрые поступки. Такое занятие помогает сделать ожидание праздника особенным и в то же время приучает замечать хорошее в своей жизни.

Николайчики и домашняя выпечка

Праздничные сладости занимают особое место в традициях Николая. Во многих украинских семьях накануне праздника пекут медовое печенье, пряники и другое домашнее лакомство. Такую выпечку часто называют николайчиками.

Печенье можно делать в форме звездочек, ангелов, колокольчиков или фигурок святого Николая. Дети охотно приобщаются к приготовлению: вырезают фигурки из теста, украшают готовые изделия глазурью и складывают угощение в подарочные коробочки.

Домашней выпечкой угощают родных, друзей и соседей. В некоторых семьях ее готовят для благотворительных ярмарок или передают тем, кому хочется подарить немного праздничного настроения.

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Почему на Николая принято помогать другим

Образ святого Николая в христианской традиции связан с милосердием, щедростью и поддержкой людей в сложных обстоятельствах. Поэтому добрые дела стали важной частью празднования.

По семейным обычаям, в этот день можно посетить одиноких родственников, помочь старшим соседям, передать подарки детям, нуждающимся в поддержке, или приобщиться к благотворительной инициативе.

Не обязательно готовить дорогие подарки. Иногда достаточно позвонить человеку, который давно не получал известий от близких, принести продукты пожилому соседу или уделить время ребенку, которому не хватает внимания.

В современной Украине эта традиция приобретает особое значение благодаря волонтерским инициативам, сбору подарков для детей и поддержке семей, переживающих сложные времена. Так праздник становится возможностью не только получать, но и дарить заботу.

Что готовят на День святого Николая

Поскольку праздник приходится на период Рождественского поста, придерживающиеся его верующие выбирают песни в соответствии с церковными рекомендациями.

На семейном столе могут быть вареники с картофелем или капустой, блюда из грибов, каши, овощные блюда, компот и домашний хлеб. Для десерта готовят печенье, медовые коврижки или постную выпечку.

Единого меню для всех украинских регионов нет: состав блюд зависит от местных обычаев и семейных предпочтений. Во многих домах главной традицией становится совместное приготовление ужина, украшение печенья и угощение родных.

Народные приметы на Николая: что предвещала погода

В народном календаре День святого Николая был одним из зимних ориентиров. Люди наблюдали за морозом, снегом и оттепелью, пытаясь предсказать погоду на следующие недели.

С праздником связывают следующие приметы:

Если на Николая выпал снег, в народе ждали снежной зимы.

Если ударили сильные морозы, это считали признаком холодного зимнего периода.

Если пришла оттепель, предполагали, что морозы еще вернутся.

Если к празднику земля покрылась снегом, надеялись на более продолжительную зимнюю погоду.

Эти приметы отражают народные наблюдения за природой, а не научные прогнозы. Поэтому их следует воспринимать как передаваемую между поколениями часть культурного наследия.

Что по народным обычаям не стоит делать на Николая

С праздником связывали представления о примирении, щедрости и уважении к ближним. Поэтому украинцы пытались избегать ссор, оскорблений и отказов в помощи тем, кто действительно в ней нуждался.

Среди обычаев, о которых напоминают в этот день, не оскорблять родных, не унижать детей, не забывать об одиноких людях и не превращать подарки в способ наказания или сравнения между детьми.

В интернете можно встретить немало строгих запретов на День святого Николая, однако не все они подтверждены украинским происхождением. Так что лучше отличать древние обычаи от более поздних поверий и не воспринимать народные приметы как обязательные правила.

Как сохранить украинские традиции Дня святого Николая

Чтобы передать обычаи следующему поколению, не нужно воспроизводить все старые таинства. Достаточно выбрать несколько традиций, которые будут близки именно вашей семье.

В канун праздника можно вместе с детьми испечь николайчики, подготовить небольшие подарки для близких, прочитать историю святого Николая или написать письмо с пожеланиями. Еще одна хорошая идея — договориться о общем благе дела, которое семья сделает к празднику.

Взрослым следует объяснять детям, что значение Николая связано с милосердием и помощью другим. Тогда подарок под подушкой станет приятной частью праздника, а щедрость и забота останутся важными и после 6 декабря.

Украинские традиции Дня святого Николая объединяют родственную память, народные верования и христианские ценности. Их можно хранить по-разному, но главное содержание остается неизменным: делиться добром, поддерживать близких и находить возможность помочь нуждающимся.

FAQ

Когда День святого Николая в 2026 году?

По новому церковному календарю в Украине День святого Николая в 2026 году будут праздновать в воскресенье, 6 декабря. Подарки детям обычно готовят накануне вечером, чтобы утром они обнаружили их под подушкой или у кровати. Верующие, придерживающиеся старого календарного стиля, празднуют 19 декабря.

Какие украинские традиции существуют в День святого Николая?

Среди самых известных традиций — дарить детям подарки, печь медовые пряники и николайчики, собираться семьей и помогать людям, нуждающимся в поддержке. Также с праздником связаны народные приметы о погоде и обычаях, призывающих к примирению, щедрости и добрым поступкам.

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