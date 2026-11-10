Что в ноябре сделать с газоном, чтобы не было мха и весной укрылся густой травой

Уход за газоном в ноябре / © Credits

Реклама

Чтобы весной газон быстро восстановился, был густым и изумрудным, важно правильно подготовить его к холодам. В ноябре не нужно выполнять все садовые работы подряд: достаточно убрать листья, вовремя в последний раз покосить траву и оценить состояние почвы. Некоторые роботы лучше оставить до ранней весны, тогда газон сможет быстрее восстановиться.

Уберите листья и растительные остатки

Опавшие листья, которые накапливаются на траве, постепенно уплотняются от дождя и влаги. Они затеняют газон, ухудшают циркуляцию воздуха и создают благоприятные условия для грибковых заболеваний. Поэтому регулярно убирайте толстый слой листьев веерными граблями.

Реклама

Если листьев немного, их можно измельчить газонокосилкой, но только при условии, что они не образуют плотного покрова. Мелкие частицы быстрее разлагаются, тогда как большие мокрые кучи лучше убрать. Также следует собрать веточки и другие растительные остатки.

Реклама

Когда последний раз косить газон перед зимой

В ноябре траву скашивают не по календарю, а в зависимости от погоды и скорости ее роста. Если дни тёплые и трава продолжает расти, можно провести последнее скашивание. Не косите газон во время мороза, по мокрой земле или когда трава покрыта инием.

Не оставляйте траву слишком высокой, ведь она может слеживаться под снегом и способствовать развитию грибковых заболеваний. В то же время, не стоит срезать ее почти до земли: слишком короткие стебли хуже защищают растения от зимних условий.

Нужно ли подпитывать газон в ноябре

Осеннее удобрение может помочь траве поддерживать корневую систему, но важно выбрать правильный состав и учесть погоду. Для осенней подкормки используют специальные удобрения для газона, не стимулирующие чрезмерного роста зеленой массы перед морозами.

Не используйте летние удобрения с высоким содержанием азота без необходимости: активное наращивание нежных листьев в конце сезона может повысить риск зимних повреждений. Если почва уже холодная, промерзшая или переувлажненная, подкормку лучше отложить. Соблюдайте дозировку на упаковке и учитывайте рекомендации производителя.

Реклама

Что делать с уплотненными участками и мхом

Если после дождей на газоне долго стоит вода, а почва жесткая и плохо пропускает влагу, проблема может быть в уплотнении или недостаточном дренаже. Прокалывание дернины садовыми вилами помогает улучшить доступ воздуха и воды к корням, но масштабное рыхление лучше проводить тогда, когда трава еще активно восстанавливается, обычно весной.

Мох часто появляется на затененных и влажных участках. Не стоит просто засыпать его удобрением: сначала нужно выяснить причину — избыток влаги, уплотненный грунт или недостаток света. В ноябре достаточно убрать листья и оценить проблемные места, а активное восстановление дернины запланировать на более благоприятный период.

Новости партнеров

Новости партнеров