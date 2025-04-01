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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Что в старину добавляли для сочности котлет: два ингредиента, которые меняют весь вкус

К сожалению, даже у самых искусных поваров приготовление котлет не всегда удается: они могут получиться либо слишком жесткими, либо пересушенными. Чтобы избежать таких проблем, можно воспользоваться проверенным старинным трюком, гарантирующим идеальный результат.

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что добавить для сочности котлет

Что добавить для сочности котлет / © pixabay.com

Этот метод заключается в использовании соды при приготовлении. Благодаря ему всегда получаются котлеты идеальной текстуры – нежные, сочные, ароматные и вкусные.

Важно помнить, что успех котлет зависит от того, как мы готовим фарш. Его нужно хорошо перемешать, чтобы он стал однородным.

Затем добавляем чайную ложку соды для лёгкости и рыхлости. Далее натираем сливочное масло на мелкой терке и смешиваем с фаршем.

Сливочное масло сделает блюдо еще более нежным и сочным. Лук натираем на терке и равномерно смешиваем с фаршем, хорошо все перемешиваем.

Теперь даем фаршу "отдохнуть" на полчаса – этого времени достаточно, чтобы он стал более воздушным.

Затем формируем котлеты желаемого размера и обжариваем их на растительном масле.

Готовим на среднем огне, чтобы котлеты равномерно пропеклись.

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