Что добавить для сочности котлет / © pixabay.com

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Этот метод заключается в использовании соды при приготовлении. Благодаря ему всегда получаются котлеты идеальной текстуры – нежные, сочные, ароматные и вкусные.

Важно помнить, что успех котлет зависит от того, как мы готовим фарш. Его нужно хорошо перемешать, чтобы он стал однородным.

Затем добавляем чайную ложку соды для лёгкости и рыхлости. Далее натираем сливочное масло на мелкой терке и смешиваем с фаршем.

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Сливочное масло сделает блюдо еще более нежным и сочным. Лук натираем на терке и равномерно смешиваем с фаршем, хорошо все перемешиваем.

Теперь даем фаршу "отдохнуть" на полчаса – этого времени достаточно, чтобы он стал более воздушным.

Затем формируем котлеты желаемого размера и обжариваем их на растительном масле.

Готовим на среднем огне, чтобы котлеты равномерно пропеклись.

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