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Что в старину добавляли для сочности котлет: два ингредиента, которые меняют весь вкус
К сожалению, даже у самых искусных поваров приготовление котлет не всегда удается: они могут получиться либо слишком жесткими, либо пересушенными. Чтобы избежать таких проблем, можно воспользоваться проверенным старинным трюком, гарантирующим идеальный результат.
Этот метод заключается в использовании соды при приготовлении. Благодаря ему всегда получаются котлеты идеальной текстуры – нежные, сочные, ароматные и вкусные.
Важно помнить, что успех котлет зависит от того, как мы готовим фарш. Его нужно хорошо перемешать, чтобы он стал однородным.
Затем добавляем чайную ложку соды для лёгкости и рыхлости. Далее натираем сливочное масло на мелкой терке и смешиваем с фаршем.
Сливочное масло сделает блюдо еще более нежным и сочным. Лук натираем на терке и равномерно смешиваем с фаршем, хорошо все перемешиваем.
Теперь даем фаршу "отдохнуть" на полчаса – этого времени достаточно, чтобы он стал более воздушным.
Затем формируем котлеты желаемого размера и обжариваем их на растительном масле.
Готовим на среднем огне, чтобы котлеты равномерно пропеклись.
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