Что видит кошка, когда смотрит на человека: правда, которую должен знать каждый хозяин пушистика

Что видит кошка, когда смотрит на человека / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Мы часто ловим своего любимца на внимательном взгляде: кошка сидит неподвижно и смотрит нам прямо в глаза. Всегда кажется, что она что-то очень хорошо понимает. Но что действительно видит кошка, когда смотрит на человека? Ведь ее зрение, цветоощущение и восприятие эмоций совсем не такие, как у людей. Чтобы лучше поладить со своим пушистиком, стоит взглянуть на мир его глазами.

Какой мир глазами кошки — цвета, свет и детали

Кошки не видят окружающую среду такой яркой, как люди. Их зрение адаптировано не к цвету, а к движению и слабому освещению. Они различают серый, синий и желтый цвета, но красный и зеленый для них выглядят тусклым и сероватым. Зато в темноте кошачьи глаза видят в 6-8 раз лучше, чем человеческие.

Когда кошка смотрит на человека, она подмечает не подробные черты лица, а силуэт, движения и энергетику. Для нее важно не то, какой цвет вашей кофты, а как вы двигаетесь, с какой интонацией говорите и что чувствуете.

Реклама

Узнает ли кошка своего хозяина

Да. Хотя кошки не всегда реагируют, когда их зовут, они отлично различают знакомые лица, голос и запах. Исследования японских этологов показали, что кошки способны распознавать своего хозяина среди десятков людей, ориентируясь не только на зрение, но и звуковые и запаховые сигналы.

То есть когда ваш кот смотрит на вас, он не просто смотрит, а считывает информацию: настроение, эмоции, намерения. Именно поэтому кошки подходят, когда хозяин расстроен, и избегают, когда тот раздражен.

Как кошка считывает эмоции человека

Кошки отлично распознают мимику и тон голоса.

Если вы улыбаетесь и говорите спокойно, животное испытывает доверие.

Если голос громкий или резкий, она воспринимает это как угрозу.

Кошка не понимает слов, но чувствует эмоциональную волну.

Она видит в своем хозяине не «великое существо», а члена своей стаи, который заботится, кормит, разговаривает и играет.

Почему кошки часто смотрят прямо в глаза

Длинный кошачий взгляд — это не вызов, как у собак, а способ установить эмоциональный контакт. Если кошка смотрит на вас и медленно жмурится — это ее версия улыбки. В кошачьем языке такое поведение означает: «Я тебе доверяю. Ты мой».

Реклама

Попытайтесь ответить ей тем самым — медленно моргнуть в ответ. Это станет для вашего любимца знаком взаимного доверия.