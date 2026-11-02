Что видит мозг на грани смерти: ученые разгадали тайну геометрических форм и цветов в воспоминаниях пациентов

Клиническая смерть / © Pixabay

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В массовой культуре представление о туннеле, ведущем к яркому сиянию, давно превратилось в главный символ перехода за предел жизни. Пациенты, выжившие после остановки сердца или оказавшиеся в шаге от смерти, нередко вспоминают путешествие по темному коридору навстречу ослепительному лучу. В то же время многие из них делятся совсем другим опытом — воспоминаниями о бескрайних озаренных горизонтах, мягких пространственных изгибах или удивительном ощущении растворения в чистом свете.

Уникальные воспоминания на грани жизни и смерти

Несмотря на это разнообразие, новое исследование, о котором рассказывает ScienceAlert, выявило общую черту таких переживаний. Когда 50 человек с опытом клинической смерти попросили нарисовать пространства, которые они помнят, выяснилось, что геометрия этих «других миров» связана с цветами, которые видели люди.

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Как проводилось визуальное исследование

Переживания клинической смерти давно интересуют и широкую публику и ученых, но изучать их сложно. Люди описывают их как очень эмоциональные, личные или духовные события, которые трудно передать словами. Стандартные опросники фиксируют отдельные элементы — тоннель, свет, выход из тела, но не способны передать полную сложность пространства и движения в нем.

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Исследователь нейрофеноменологии Франс Лернер из Университета Хайфы в Израиле и ее коллеги решили подойти к проблеме визуально. Они предположили, что картинки могут выявить закономерности, которые теряются в описаниях словами.

Команда привлекла 50 человек, которые сообщали об опыте на грани смерти. В онлайн-сессиях участников просили поэтапно воспроизвести свои воспоминания, пользуясь каталогом геометрических пиктограмм. Каждый должен разбить переживания на стадии и для каждой обозначить:

форму пространства, в котором он находился;

свое положение в этом пространстве;

направление и характер движения;

цвета, которые он помнит.

Полученные «карты» исследователи собрали в базу данных и сравнили между собой, отыскивая общие черты в геометрии и связанных с ней ощущениях.

Четыре типа пространства и их связь с цветом

Несмотря на глубоко личный характер этих переживаний, в рисунках постоянно повторялись определенные формы. Ученые выделили четыре основные категории:

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конические просторы — сюда входил и знакомый «тоннель»;

широкие изогнутые пространства — вроде арок или сводов;

плоские, мягко изогнутые пространства ;

окружающие пространства, которые полностью окутывают наблюдателя, как внутренность сферы или овала.

Интереснейшая закономерность оказалась не только в формах, а в том, как с ними сочетались цвета. Из 28 конических пространств, воспроизведенных участниками, 22 были ахроматическими — то есть воспринимались в черном, белом, сером или как свет без выразительного цвета.

Из 31 широкого изогнутого пространства 27 описывались как цветные. Две другие категории форм давали смешанную картину — и цветных, и бесцветных переживаний. Но контраст между «тоннелями» и широкими изогнутыми пространствами был особенно поразителен.

По мнению авторов, эта связь между формой и цветом может подсказать, какие именно процессы восприятия лежат в основе таких видений на грани жизни и смерти.

Нейронаучные параллели и возможные объяснения

Лернер и ее коллеги ссылаются на уже известные из нейронауки визуальные явления, частично напоминающие полученные картины. Один из примеров — так называемое «туннельное видение», которое возникает, когда нарушается снабжение кислородом в сетчатку или мозг и поле зрения сужается к центральному участку.

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Преобладание черного, белого и серого в туннельных пространствах также имеет аналог в обычном заре. В условиях слабого освещения наши глаза теряют чувствительность к цвету, и ведущую роль берут на себя светочувствительные клетки, работающие в темноте.

Некоторые из описанных участниками безграничных, обволакивающих пространств напоминают феномен, известный как эффект Ганцфельда. Когда человек смотрит на однородное, неизменное поле (например, равномерный свет без деталей), это может вызвать необычные ощущения и галлюцинации.

Впрочем, подобные параллели еще не объясняют, что именно повлекло за собой переживание участников. Авторы подчеркивают, что их работа описывает и сравнивает пространства, которые люди помнят, но не устанавливает стоящие за ними механизмы.

Ограничения исследования и итоги

Исследование имеет несколько важных ограничений.

Во-первых, выборка была небольшой и самовыборной: участвовали люди, которые сами откликнулись и были готовы делиться опытом.

Во-вторых, они воспроизводили события, которые иногда произошли много лет назад, и память могла измениться.

В-третьих, набор геометрических пиктограмм, хотя и опирался на предыдущие работы, мог нечаянно направить участников к определенным формам. Исследователи также вели сессии, что могло внести тонкие предубеждения в то, как люди описывали и рисовали свои переживания.

Наконец, без группы сравнения — например, людей, которые аналогично воспроизводили другие необычные состояния сознания — невозможно сказать, обнаружены ли геометрические закономерности уникальными именно для опыта на грани смерти.

Несмотря на это, визуальное картографирование таких переживаний показало аспект, который раньше почти не изучали: пространственную структуру и связанную с ней цветовую палитру. Это намекает, что, чтобы лучше понять «потусторонние» ощущения мозга на грани жизни и смерти, иногда нужно задавать вопросы на другом «языке» — языке форм и изображений, а не только слов.

Напомним, неврологи объяснили, почему люди видят свет и вспоминают всю жизнь в состоянии клинической смерти. В мозге человека перед смертью в критические минуты может происходить неожиданный всплеск электрической активности, а нервными клетками проходит специальная электрохимическая волна. Ученые предполагают, что именно эти процессы могут объяснять необычные ощущения людей, переживших клиническую смерть.

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