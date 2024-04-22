Что видят кошки и собаки, когда смотрят телевизор: вы будете удивлены

Владельцы домашних животных, наверное, не раз замечали, как кошки и собаки смотрят телевизор. Вот так вот как люди, садятся возле него и смотрят. Некоторые считают, что животные видят по телевизору то же, что и люди. А некоторые задумываются, что же на самом деле могут увидеть животные.

Специалисты разъяснили, почему иногда домашние питомцы смотрят на экран ТВ, и даже реагируют на происходящее.

Как и что видят собаки по телевизору

Собаки имеют дихроматическое зрение, а у людей зрение трех хроматическое. Что это значит? Собаки различают цвета синего и желтого диапазонов, а зеленого нет. Кроме того, цвета на экране для собак выглядят не такими яркими, а само изображение — более размытое.

А как насчет содержания? Собаки обрабатывают частоту кадров экранов иначе, чем люди. Минимально необходимое количество кадров, воспринимаемое человеком в виде движущейся картинки составляет от 16 до 25 кадров в секунду. Собаке для этого нужно видеть от 70 кадров и выше. Поэтому если собака смотрит старый, кинескопный PAL телевизор с частотой разверткой в 50 Гц, то видит что-то вроде перекидной книги. А вот современные телевизоры с частотой экрана 60-120 Гц для собак гораздо более интересны – там они видят картинку почти так же плавно, как и человек.

Относительно звуков, собаки воспринимают звуки так же как и люди. Но реагируют только на неожиданный шум, команды и т.п.

На что больше всего реагируют собаки по телевизору

В соответствующем исследовании 2013 года говорится, что девять из десяти собак независимо от породы на экране телевизора и монитора реагируют на изображение другой собаки. То есть, само изображение другой собаки, или соответствующие звуки, могут заинтересовать вашу собаку в телевизоре. Но как только собака поймет, что не может взаимодействовать с изображением на экране, она потеряет к нему любопытство.

Причем интерес к ТВ отличается от породы к породе. Собаки, выведенные для охоты, могут быть заинтересованы в движущихся объектах больше, тогда как собаки, больше полагающиеся на запах, могут быть равнодушными.

Что видят коты по телевизору

Что касается кошек, то здесь все проще. Хотя кошки воспринимают все в черно-белом цвете, но отлично видят все, что происходит на экране. Больше всего они реагируют на резкие движения или изображения своей потенциальной добычи.

Ученые даже провели исследование, где кошек разделили на пять групп, которым предлагали разные виды контента, от людей до грызунов, мелких птиц и других животных, на которых кошки традиционно охотятся. Оказалось, что больше всего кошки реагировали на изображение потенциальной добычи. В эксперименте ученым даже пришлось закрепить телевизоры, потому что кошки в попытках "схватить" добычу, даже их переворачивали.

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