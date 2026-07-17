ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
53
Время на прочтение
3 мин

Что выбрать для душа, твердое мыло или гель, рассказали дерматологи

Твердое мыло или гель для душа — что лучше для вашей кожи

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Комментарии
Мыло или гель для душа

Мыло или гель для душа

Выбор между традиционным кусковым мылом и гелем для душа — это не только вопрос личных предпочтений или аромата. Самое главное, чтобы косметическое средство приносило пользу и обеспечивало надлежащий уход, соответствующий потребностям вашей кожи. Существуют ли однозначные рекомендации дерматологов по поводу того, что выбрать? Давайте разберемся.

Ключевые отличия: состав и влияние на кожу мыла и геля

Прежде всего, следует обратить внимание на форму и консистенцию. Мыло поставляется в форме брусков, тогда как гели имеют жидкую, кремообразную или пенную текстуру. Оба типа продуктов имеют одну общую цель — эффективное удаление кожного сала и загрязнений. Однако методы достижения этой цели могут существенно отличаться.

Существует расхожее мнение, что гели для душа имеют гораздо более нежный состав, чем классическое мыло. Однако это утверждение не всегда верно, эффективность и безопасность средства зависят прежде всего от перечня конкретных ингредиентов, а не от формы выпуска.

Что говорят дерматологи о pH и раздражении

Традиционное мыло, которое мы часто используем для рук, нередко содержит агрессивные очищающие компоненты и имеет более высокий, щелочной уровень pH. Природный барьер кожи имеет слегка кислый показатель pH, поэтому использование слишком щелочных средств может нарушить этот баланс.

Как отмечает сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Брендан Кэмп, повышение pH кожи делает ее более склонной к сухости, чувствительности и даже воспалительным процессам. С другой стороны, дерматолог Азаде Ширази подчеркивает, что современные жесткие средства, так называемые синдетные (синтетические детергенты), часто имеют сбалансированный pH и являются прекрасной альтернативой гелям.

Что касается гелей для душа, то они в большинстве своем разработаны так, чтобы быть безопасными для pH-баланса кожи, и часто обогащены дополнительными увлажняющими компонентами. Однако, независимо от типа продукта, следует всегда проверять состав, некоторые ингредиенты даже в составе нежного геля могут вызвать индивидуальную реакцию.

Миф о бактериях на миле

Часто можно услышать, что кусковое мыло является питомником бактерий. Дерматологи спешат развенчать этот миф. Процесс намыливания и ополаскивания бруска водой обычно достаточно эффективен для того, чтобы удалить микробы с его поверхности. Главное правило гигиены здесь просто: не стоит делиться своим мылом с другими людьми.

Твердое мыло или гель — как сделать правильный выбор

Выбор очищающего средства должен основываться на состоянии вашей кожи:

  • Для сухой или раздраженной кожи. Лучше выбирать увлажняющие гели для душа или специализированные деликатные бруски с пониженным уровнем pH.

  • Для жирной кожи. Владельцы такого типа кожи обычно могут использовать более широкий спектр очищающих средств без риска пересушивания.

  • При постоянном раздражении или зуде. Если выбранные средства вызывают дискомфорт, следует обратиться к дерматологу. Специалист поможет подобрать аптечную или профессиональную косметику, учитывающую индивидуальные особенности вашего эпидермиса.

Помните, что идеальное средство — это то, после которого кожа остается чистой, мягкой и увлажненной, а не стянутой или раздраженной. Внимательно читайте состав, ориентируйтесь на свои ощущения и не бойтесь экспериментировать, чтобы найти свой идеальный уход.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie