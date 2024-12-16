Что является решающим в достижении высокого уровня доходов: объяснение ученых

Экономисты Кембриджского университета провели масштабное исследование, выводы которого опубликованы в "Journal of Political Economy". Было определено, что добросовестность и эмоциональная стабильность являются ключевыми в достижении финансового успеха. Об этом пишет "Inc".

Ученые проанализировали данные 22 000 немецких семей и обнаружили, что те люди, которые добросовестно выполняют свои должностные обязанности, имеют самые высокие зарплаты. Поскольку надежных и стабильных работников работодатели очень ценят. Эмоциональная уравновешенность этих людей помогает им лучше справляться с повседневным стрессом и уверенно вести переговоры о повышении зарплаты, поэтому это также оказывает положительное влияние на их доход.

Также в ходе исследования были выявлены те черты характера, которые снижают доходы. Это дружелюбие и уступчивость. Такие люди пытаются избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и менее упорны в решении любых рабочих вопросов. Это существенно ограничивает их возможности добиваться высоких результатов и лучших условий труда. Ученые назвали еще один негативный фактор, влияющий на снижение доходов, это невротизм, связанный с эмоциональной нестабильностью.

Таким образом, ученые сделали выводы, что добросовестность, уверенность и умение справляться со стрессом являются ключевыми в достижении финансового успеха. А чрезмерная уступчивость и эмоциональная нестабильность могут стать препятствием на этом пути.

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