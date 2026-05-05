Что забор говорит о статусе хозяина: от желания выделиться до настоящего аристократизма

Деревянный забор

Забор — это ваша визитка. Выбор изгороди выдает ваш статус, вкус и даже отношение к соседям.

Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

Оказывается, популярный «серый цвет» может свидетельствовать о безвкусице, а настоящий аристократизм кроется в «невидимых» пределах.

Вот что ваш забор рассказывает о вас:

Обычная деревянная «плетенка» — прагматик

Это самый дешевый и популярный вариант. По словам дизайнера Джорданы Ашкенази, такой забор транслирует энергию «и так сойдет».

О чем это говорит: Владелец ценит функциональность выше дизайна. Вам просто нужно было закрыть дыру в пределе и двигаться дальше. Никакого пафоса, только сухой расчет.

Вертикальная доска — крепкий средний класс

Это более дорогой и надежный вариант традиционного забора.

О чем это говорит: Вы заботитесь о том, что соседи подумают. Вы не хотите быть тем, чей дом портит облик благополучного квартала. Это выбор людей, у которых все должно быть «правильно», аккуратно и ухожено.

Серая краска — «жертва моды»

Дизайнеры бьют тревогу: покраска забора в серый цвет, чтобы он имел «современный» вид — это прямая дорога к безвкусице.

Вы отчаянно пытаетесь быть в тренде . По мнению экспертов, серый цвет на улице без должного озеленения выглядит безжизненно и дешево. Это энергия «слишком стараюсь, но не получается». Хотите выглядеть подороже? Выбирайте оливковые или натуральные земляные оттенки.

Рельсовые экраны — «инстаграмный» шик

Дорогие рельсы, часто из красного кедра, установлены с идеальным интервалом.

О чем говорит: Здесь живут молодые, успешные и склонные к дизайну люди. Это очень «инстаграммный» стиль, где каждый миллиметр продуман. Однако, если все вокруг так же идеально вылизано, сад может казаться слишком искусственным.

Живая изгородь или камень — настоящий аристократизм

Заборы, которые не похожи на заборы (стены из плющом, живые изгороди или натуральный камень).

О чем это говорит: Вы «старые деньги» или человек с безупречным вкусом. Вы понимаете, что сад должен смотреться естественно, а не как выставка стройматериалов. Это утонченно, спокойно и дорого. Но помните: аристократизм превращается в хаос, если плющ вовремя не подстригся.

Декоративный металл — «новые деньги»

Черная металлическая панель с узорами или цветами.

Вы хотите выделиться и показать, что у вас есть средства на «дизайнерскую вещь». Но есть нюанс: такие решения очень быстро выходят из моды и часто выглядят тяжелыми и неестественными для сада.

Бамбук или лоза — временный вариант

Быстрые решения, которые можно купить в супермаркете и установить через час.

О чем это говорит: Энергия «студенческого жилья» или временной передышки. Это смотрится как попытка скоро залатать делему, а не как обмысленный элемент дома.

Высота тоже имеет значение

Низкий забор: вы общительный человек, открытый миру и разговорам с соседями.

Забор 2 метра: приватность — ваш бог. Вы хотите полного контроля над своим пространством и четкой дистанции.

