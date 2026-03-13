- Дата публикации
Что запрещено святить на Пасху
Пасхальная корзина – это не только набор продуктов для освящения, но и настоящий обрядовый символ, в котором каждый элемент имеет свое духовное значение.
Пасха — один из самых светлых праздников христианства, когда верующие идут в церковь с пасхальными корзинами, чтобы освятить пищу. Но не все знают, что должно быть в корзине, а что лучше оставить дома.
Освящение — это не просто традиция, а глубоко символический акт, поэтому важно совершать его с пониманием и уважением.
На Пасху нельзя святить:
кровяную колбасу
спиртные напитки
соки и сладкие воды
фрукты
деньги
драгоценности
В некоторых регионах Украины к пасхальной корзине могут добавляться другие составляющие, как орехи, сухофрукты, рыба и другие. Однако основные продукты остаются постоянными в пасхальной корзине.
Кроме продуктов, в корзину нужно положить пасхальную свечу, символизирующую свет и воскресение. Зажигают свечи в храме во время богослужения или затем на улице во время освящения пасхальных корзин верующих.
Выбрасывать освященные продукты нельзя, лучше излишек отдать на подаяние.
Напомним, из-за разных календарных систем католики и православные часто празднуют Пасху (Воскресение Христово) в разные дни, и 2026 год не станет исключением.
В западной традиции, которой придерживаются римско-католическая церковь и большинство протестантских громад, Пасха приходится на воскресенье, 5 апреля 2026 года. Дата определяется по григорианскому календарю: это первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия.
Православные христиане исчисляют Пасху по юлианскому (новому лианскому) календарю. Из-за разногласий между юлианским и григорианским календарями, а также особыми церковными правилами, в 2026 году православная Пасха будет праздноваться в воскресенье, 12 апреля — на целую неделю позже, чем у католиков.