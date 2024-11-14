Что земля стала плодородной без перекапывания, что и как посадить в ноябре

Сидерат – настоящее спасение для дачников, он обогащает почву органикой, препятствует росту сорняков на участке, защищает растения от болезней и вредителей.

Опытные дачники советуют сажать сидераты дважды в год, тогда здоровье и плодородие почвы обеспечены. Первый раз сидераты высевают в августе, идеальным вариантом является белая горчица или белая горчица вместе с фацелией. В конце октября посаженные в августе сидераты можно выкопать и оставить на грядках как мульчу, которая позволит сохранить влагу в почве и улучшить ее структуру. Сидерат, оставленный на зиму, убережет землю от промерзания.

Когда сажают сидераты осенью

Вторая посадка сидератов производится в ноябре, за несколько недель до начала морозов. Ориентироваться нужно на температуру — чтобы ночью она была ниже нуля и не ожидалось потепление.

Для горчицы лучше всего подходят такие сидераты как белая горчица, овес или рожь. Зиму эти растения пролежат в земле, а ранней весной появятся первыми, препятствуя появлению сорняков на вашем участке.

Весной, когда придет время копать грядки, сидераты можно заложить в землю. Они будут выполнять роль органического удобрения по качеству лучше навоза.

Особенности осеннего посева сидератов

Опытные садоводы рекомендуют для зимнего высева брать двойную норму семян по сравнению с августовским посевом, так как часть семян может не выдержать зимних испытаний.

Важно позаботиться о надежной защите будущего урожая от птиц. Семена следует садить глубже, чем весной – на глубину от двух до четырех сантиметров. Это не только сохранит сидераты от птиц до появления снежного покрова, но и создаст идеальные условия для весенних всходов.

Этот естественный метод оздоровления почвы в следующем году земля порадует своим плодородием и щедростью.

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