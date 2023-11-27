Что же такое на самом деле манная каша: из чего ее производят, польза и вред

Все мы хотя бы раз в детстве пробовали манную кашу. Кто-то был ее большим поклонником, а кто-то вспоминает с отвращением. А задумывались ли вы когда-нибудь, из чего делают манку?

История продукта: откуда к нам пришла манка

О манной каше в кулинарии было известно еще с XIII века и открыли этот продукт случайно. Как-то мельники заметили, что после перемалывания пшеничного зерна остается небольшая часть мелких частиц, непригодных для выпекания хлеба. То есть манка – отходы мукомольного производства.

Тогда эти крупинки начали отсеивать и готовить из них вязкую кашу на молоке. Вскоре она стала известным лакомством, поскольку процесс собирания маленьких частиц был очень кропотливым.

Версий о появлении наименования продукта существует сходу несколько. Но самое распространенное из них имеет библейское объяснение. По одной из христианских легенд, у евреев во время их сорокалетних скитаний закончился хлеб, который они взяли в Египте. Бог, чтобы избавить их от голодной смерти, послал пищу. Она выглядела маленькими белыми крупинками, сыпавшимися с неба. Путешественники называли ее "манна небесная" и собирали утром, потому что к полудню она таяла на солнце.

Как получают манную кашу

Как получают манную кашу / Фото: pixabay.com

Как вы уже могли понять, манку делают из пшеницы хлебопекарных сортов. Производственный процесс имеет несколько этапов:

очистка – предварительно зерно нужно лишить соломы, почвы и других примесей;

обдирка — зерно счищают и отправят в агрегат, снимающий верхнюю оболочку;

помол – пшеница измельчается в пыль, после чего с помощью техники просеивается, чтобы отделить муку от манки;

шлифование — крупу лишают большей части жиров и клетчатки.

Манная каша любого сорта должна храниться в сухом помещении в банке или плотно закрытой упаковке. Все потому, что она обладает высокой гигроскопичностью (быстро набирает влагу и разбухает).

Манная каша: польза и вред

Основным преимуществом манки является высокая питательная ценность (на 100 г продукта 330-350 Ккал). При этом она доступна и легко усваивается. Жидкая молочная каша быстро обволакивает желудок, не вызывая вздутия или изжоги. Поэтому ее рекомендовано включать в свой рацион по проблемам с органами ЖКТ.

Однако современные диетологи не рекомендуют слишком увлекаться манной кашей. А все из-за присутствия в ней сильного аллергена – глютена. Особенно он противопоказан детям. Кроме того, частое потребление манки может привести к увеличению лишнего веса, поскольку в нем много крахмала.

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