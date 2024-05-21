Что значит, когда снятся покойники, и не только родственники: разъяснение священника

Сны о покойных родственниках и не только можно толковать по-разному. Всё зависит как от контекста, так и от верований человека.

Во многих культурах можно найти утверждение, если вам снится усопший, это значит, что таким образом он пытается связаться с вами. Например, для передачи какой-либо важной информации или послания, поддержки или выражения прощения.

В видео на YouTube отец Василий Колодий, настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Днепре, священник УГКЦ, рассказал, что нужно знать, если к вам во сне пришел уже умерший человек.

По словам священника, все такие сны могут быть трех видов: вещи, о предупреждении и для упорядочения определенной информации мозгом.

Что значит, когда снятся покойные родственники и просят что-нибудь

Отец Василий уверен, если вам снится умерший человек, и у него нет одежды, нет, что есть, просит вас о чем-то — это такой намек, что за этого человека уже давно не было парастаса и панихиды.

Уже на следующий день нужно идти в магазин, покупать панихидный хлеб на пожертвование, на котором обязательно должны быть хлеб и вино. Эти продукты несут в храм и заказывают службу Божью за покойника.

К чему снятся покойные родственники живыми

Как отмечает священник, иногда приходят покойные родственники и не только, которые во сне выглядят, будто они живы. Бывает также, что кажется, будто покойник очень веселый, нарядно одетый. Это, по мнению отца, означает, что поны пришли к вам с благодарностью.

К чему снятся покойные знакомые, просто стоящие и смотрящие

Отец рассказал, что такой сон хоть и выглядит довольно страшно, но вовсе не означает что-то плохое. Обычно покойники не могут ничего рассказать, но они с радостью ответят на ваши вопросы. Поэтому всегда нужно иметь такие изготовки.

Также священник отмечает, что сны о покойных знакомых или родственниках не нужно идеализировать или совсем отвергать. Лучше вообще никому об этом не рассказывать. Если вас кто-то хочет предупредить во сне, это частное дело.

Что означает сон о покойнике, который зовет за собой: и нужно ли идти

Как отмечает отец Василий, категорически не стоит следовать за покойником во сне, если тот зовет вас за собой. Вы можете не проснуться. Это обычно зовет греховную часть вашей сущности. По его словам, прежде всего важно навести порядок в своей голове, сходить к исповеди, причаститься.

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