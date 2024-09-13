Что значит, когда собака лает и смотрит в одну точку: действительно ли она общается с потусторонним миром

Представители Американского клуба собаководства попытались разгадать эту загадку.

Они пришли к выводу, что лай собак, когда на это нет видимых причин, вероятнее всего, просто непроизвольный. Для собак очевидны слуховые, обонятельные и визуальные сигналы, которые люди не могут воспринимать.

Например, ваш пес может отреагировать лаем на удаленный звук автомобильной сирены или другой шум, которые недоступны человеку из-за особенностей анатомии.

Что значит, когда собака лает в темноту? Здесь все очевидно. Ночью уровень окружающего шума значительно уменьшается, поэтому вашему любимцу становится проще услышать лай других собак или шум автомобиля на дороге. Более того, четырехлапые друзья наделены гораздо лучшим зрением (а не только слухом), чем мы, а потому в темноте они могут увидеть то, что недоступно человеку.

Например, если ваша собака вдруг забеспокоилась на пустом ночном дворе, это означает, что она могла услышать или увидеть какой-то объект: дикое животное, упавший с ветки листок, незнакомца, прошедшего по тропинке неподалеку.

Впрочем, говорят специалисты, лай собак не всегда означает, что они что-то услышали или увидели. Иногда любимцы ведут себя так, когда им скучно, одиноко ли они хотят привлечь внимание хозяина.

А вот о "общении с потусторонним миром", то это, вероятнее всего, все-таки миф, основанный на человеческих верованиях. Нет научных доказательств того, что эти животные способны видеть духов или привидений.

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