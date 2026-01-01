ТСН в социальных сетях

Что значит, когда животное долго смотрит в одну точку

Многие хозяева верят, что их любимцы видят призраков, когда те часами смотрят в пустоту. Однако наука имеет значительно более рациональное объяснение.

Вера Хмельницкая
Пес и кот

Почему коты и собаки смотрят в одну точку / © Associated Press

Многие хозяева замечали, как их четвероногие питомцы на длительное время замирают, глядя в одну точку. Хотя народные поверья часто связывают это с их способностью видеть призраков, наука предлагает гораздо более рациональные объяснения, основанные на физиологии животных.

Почему коты могут долго смотреть в одну точку

Главная причина кроется в чрезвычайной чувствительности органов чувств. Благодаря способности видеть в ультрафиолетовом спектре, коты воспринимают мир совершенно иначе.

Там, где человек видит пустую белую стену, кот может замечать игру света, мелкие частицы пыли или узоры, отражающие УФ-лучи. Это помогает им лучше ориентироваться в сумерках и выслеживать добычу по едва заметным следам.

Благодаря способности видеть в ультрафиолетовом спектре, коты воспринимают мир совершенно иначе / © pexels.com

Кроме зрения, важную роль играют и другие факторы:

  • животное может реагировать на шорох мыши за стеной или звук насекомых, который люди не способны услышать;

  • пристальный взгляд может быть частью охоты на воображаемую добычу или способом избежать прямого конфликта с другими животными, демонстрируя спокойствие;

  • иногда кошки изучают угол, ища альтернативное место для туалета, что может указывать на грязный лоток или даже на проблемы со здоровьем, такие как мочекаменная болезнь.

Что говорит наука о собаках

Специалисты из Американского клуба собаководства подтверждают, что аналогичное поведениеу собак также обусловлено физиологией. Благодаря особенностям своего зрения и слуха, собаки фиксируют движения объектов в темноте или отдаленные звуки сирен.

Собака может смотреть в одну точку просто от скуки / © Associated Press

Ночью, когда окружающий шум стихает, любой мелкий раздражитель становится для пса очевидным поводом для лая или пристального наблюдения. Также собака может смотреть в одну точку просто от скуки, пытаясь вовлечь хозяина в игру.

Поэтому, когда ваше животное долго смотрит в одну точку, это не означает, что оно видит потусторонний мир. Это является результатом работы их «сверхчувствительных природных радаров». В большинстве случаев это обычное любопытство к миру.

Ранее ТСН.ua рассказывал о семи сигналах, которыми коты предупреждают о беде.

