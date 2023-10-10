Чтобы цвела даже зимой: вот чем нужно поливать герань, чтобы растение выпускало новые бутоны

Чем ближе к зиме, тем хуже смотрится герань. Если ваше растение прекратило выпускать новые бутоны, ему нужна правильная подкормка.

Если вы хотите видеть пышные цветы на любимой герани круглый год, то вам нужно знать, как правильно ее поливать. Для подкормки растения можно использовать средства, находящиеся под рукой.

Йод

Если вы все сделаете правильно, то растение будет испускать новые бутоны практически без перерыва на отдых. Для подкормки герани йодом необходимо взять одну каплю этого вещества на литр воды. Не забудьте добавить половину грамма борной кислоты. Хорошо размешайте раствор, а затем внесите по краям горшка.

Обратите внимание, что перед подкормкой кустики растения нужно обязательно подлить обычной водой. Если этого не сделать, можно обжечь корневую систему и герань погибнет. Такой стимулятор рекомендуется давать не чаще одного раза в месяц, а первые результаты будут заметны через неделю.

Перекись водорода

Что любит герань / Фото: Pexels

Опытные цветоводы советуют также обратить внимание на перекись водорода. Для герани это вещество является отличным стимулятором цветения. Чтобы приготовить подкормку, возьмите дождевую воду (можно и из-под крана, но в ней будет меньше питательных веществ) и добавьте на один литр жидкости 40 мл перекиси водорода. Не забудьте увлажнить почву перед внесением подкормки. Удобрение рекомендуется применять утром или вечером.

Дрожжи

Если вы уже не раз задумывались, почему не цветут калачики, как герань называют в народе, возможно растению нужна подкормка. Например, отличным вариантом являются дрожжи. Для приготовления раствора возьмите 2,7 литра воды, добавьте 100 г дрожжей и 0,5 стакана сахара. Хорошо перемешайте до растворения для всех компонентов. Накройте емкость марлей и поставьте в теплое место.

После окончания процесса брожения вы получите концентрированную жидкость, которую нужно разводить в соотношении один стакан удобрения на 10 литров воды. Затем поливать раствором пеларгония раз в две недели.

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