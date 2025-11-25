Чтобы декабрист зацвел к Рождеству что нужно сделать с ним в ноябре

Что нужно сделать с рождественским, чтобы он зацвел

Рождественник, или декабрист (schlumbergera), является популярным комнатным растением, которое традиционно радует яркими цветами именно в зимний период, за что и получила свое название.

Однако, чтобы добиться обильного и длительного цветения в декабре, опытные цветоводы рекомендуют соблюдать определенные правила ухода и содержать растение в особых условиях осенью, особенно в конце ноября.

Что сделать с рождественским в ноябре, чтобы он зацвел в декабре

Создать «стрессу» прохладой

Ключевым фактором для закладки цветочных бутонов у рождественника является создание периода покоя, имитирующего природные условия. В конце ноября и начале декабря растению нужно создать условия, при которых температура воздуха будет не выше плюс 17 — плюс 20 градусов по Цельсию.

Этот прохладный период стимулирует растение к цветению. В слишком теплых условиях, как отмечают эксперты, рождественский может сбросить уже имеющиеся бутоны и начать наращивать новые сегменты стебля вместо цветения.

Поэтому необходимо обязательно защищать декабрист от перегрева, располагая горшок подальше от обогревателей или батарей центрального отопления. Вместе с тем следует избегать температуры ниже плюс 10 градусов, поскольку это может привести к обморожению и гибели бутонов.

Регулировать освещение и покой

Помимо прохлады для успешной бутонизации растению необходим короткий световой день, что характерно для осени. Рождественник не следует держать в хорошо освещенных местах, поскольку это нарушает его биологический ритм.

Лучшее место — это восточное окно или расположение в глубине комнаты, подальше от яркого света.

В фазу формирования бутонов растение должно находиться в относительной темноте около 14-16 часов в сутки. Декабрист не любит изменение освещения и температуры, особенно в период закладки бутонов.

Чтобы декабрист не сбросил бутоны, растению лучше оставить в покое — не крутить горшок и не переставлять его с места на место. Если же цветок будет в жарком помещении на ярком освещении, ждать от него пышного цветения не стоит.

Режим полива и питания для цветения

В период бутонизации, приходящийся на ноябрь, полив должен быть умеренным. Поливать растение следует тогда, когда верхний слой почвы просохнет на глубину примерно 2 сантиметров.

Переувлажнение в этот период может привести к гниению корней. После появления бутонов полив можно немного увеличить, а для стимуляции активного цветения некоторые цветоводы рекомендуют добавлять в воду для полива определенные аптечные препараты, питающие растение фосфором и калием.

Что делать, если время потеряно

Если идеальные условия прохлады и короткий день не были созданы вовремя, можно попытаться исправить ситуацию.

Для этого можно попытаться убрать рождественника как можно дальше от окна и источников тепла. Необходимо свести поливы к минимуму.

Попытайтесь поддерживать максимально прохладную температуру в диапазоне плюс 12 — плюс 14 градусов по Цельсию. Такие экстренные меры могут все еще стимулировать появление бутонов, хотя цветение может быть менее обильным.