Чтобы деруны были рыхлыми и не потемнели: секреты приготовления

Как приготовить деруны, которые не потемнеют и будут рыхлыми: какие ингредиенты добавить

Картофельные деруны — одно из самых популярных среди украинцев блюдо, которое готовят по разным рецептам.

Не всегда деруны получаются рыхлыми и золотистыми. Поэтому хозяйки ищут ингредиент, который сделает драники рыхлыми. Что касается темного цвета, он, конечно, не делает деруны менее вкусными, но, если избавиться от него не сложно, почему бы нет.

Чтобы драники были рыхлыми и пышными

Опытные повара предлагают добавлять в тест крахмал, а еще следовать следующим советам.

Выбирать для приготовления твердый, крахмалистый картофель.

Жарить драники сразу после натирания картофеля.

Картошку не натирать, а измельчить на мясорубке или вообще блендером.

Чтобы драники были как оладьи, добавить к смеси, которую приготовили для картофельных изделий 1-2 столовые ложки крахмала.

Для теста достаточно 2-3 столовых ложки муки, чтобы они не были "резиновыми".

Жарить драники необходимо на хорошо разогретой сковороде.

Чтобы драники не потемнели

Существует несколько лайфхаков, которые помогут сохранить красивые деруны. Один из них – это добавить луковичный сок, кисломолочные продукты и соду.

1. Рецепт дерунов, которые не потемнеют

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Лук – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Сода, гашеная уксусом – 1 ч. л

Мука – 2 ст.л

Сметана – 1 ст. л

Приготовление:

Картошку натереть на мелкой терке.

Добавьте измельченный лук.

Взбейте яйцо.

Добавьте столовую ложку сметаны и одну чайную ложку гашеной соды.

Тщательно перемешайте и добавляйте муку, тесто должно напоминать по консистенции густую сметану.

Посолите и поперчите.

Тесто выкладывайте в разогретую сковороду ложкой, обжаривайте картофельные оладьи на среднем огне около 7 минут с каждой из сторон.

Чтобы приготовить нетемнеющие деруны, можно добавить немного лимонного сока.

2. Рецепт дерунов, которые не потемнеют

Ингредиенты

Картошка – полкило.

Мука – одна ст..л.

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сок лимона – одна чайная ложка

Соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель почистить и натереть на мелкой терке или измельчить на мясорубке.

Массу отправить в дуршлаг, отжать и добавить лимонный сок, перемешать.

Добавить измельченный лук, муку, яйцо, соль и перец. Снова тщательно перемешать. .

После этого прогреваем сковородку, вливаем растительное масло и выкладываем массу с помощью ложки.

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