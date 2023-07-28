Чтобы домашние питомцы были в безопасности: инструкция на случай ядерного взрыва

Пошаговая инструкция: что делать для защиты животных во время ядерного взрыва.

Многие владельцы своих пушистых любимцев наверняка очень беспокоятся о том, как их защитить, если произойдет взрыв на АЭС. А ведь нужно тщательно все продумать в случае беды: чем накормить, где сходить в туалет, куда спрятаться. Зоопсихологи и ветеринары дают четкую пошаговую инструкцию: как поступать в случае ядерного взрыва.

Шаг №1: организовать безопасную среду

Следует плотно закрыть двери и окна, заклеить щели, закрыть вентиляционные отверстия и выключить кондиционеры. Нужно вытереть все миски и коврики вашего пушистого любимца, все тряпки после уборки упаковать в герметичные емкости, чтобы затем вынести в место, предназначенное для такого мусора. В помещении нужно находиться подальше от окон, дверей и стен во избежание воздействия радиации.

Шаг №2: искупать животное

Пушистика обязательно нужно выкупать, если на мгновение ядерного взрыва вы гуляли на улице. Следует также позаботиться о своей безопасности, поэтому будет хорошо иметь резиновые перчатки и маску под рукой. Если у вас или животных есть телесные повреждения, их необходимо закрыть, чтобы на раны не попадали радиоактивные вещества. После купания любимца следует обязательно вымыть лицо и руки.

Шаг №3: питание

Специалисты советуют кормить животных кормом, который был герметично упакован. Прежде чем открывать пачку, нужно тщательно вытереть ее влажной тканью. Запасы сухого корма и воды нужно делать где-то на 7-8 дней.

Шаг №4: вода

Необходимо также подготовить воду для пушистых домашних питомцев. Она должна быть в герметично закрытых бутылках. Поскольку вода из открытых источников или из крана несколько дней может быть непригодной для питья.

Шаг №5: туалеты для животных

Для котиков можно использовать наполнители, газетную бумагу и ткань. Но все материалы должны быть из герметичной упаковки, поскольку они быстро поглощают радиацию. Экскременты нужно убирать обязательно в резиновых перчатках.

Для собак специалисты советуют выделить отдельное пространство и поставить там коробку с землей, чтобы животное могло сходить туда в туалет. Хотя пушистик поначалу может отказаться от коробки. Но нужно еще и еще подводить, поглаживать и объяснять своему любимцу, что это новое место для туалета.

Шаг №6: организация перемещения животных

Маленьких пушистиков следует переносить в контейнерах, обмотав переноску пищевой пленкой. Оставшееся отверстие для дыхания закрыть марлей. Если это большая собака, то ее следует одеть и обмотать намордник марлей тоже.

Шаг №7: складываем «тревожный чемоданчик» для любимцев

В чемоданчик ветеринары советуют класть корм и воду в герметичной упаковке, лекарства, влажные салфетки, миску, намордник и поводок, подстилку и упаковку для экскрементов.

Находясь с домашними животными дома, нужно по возможности вести привычный для них образ жизни. Также специалисты не советуют давать своим домашним питомцам йодид калия для профилактики.

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