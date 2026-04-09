Чтобы еда на сковороде не пригорала — неожиданный лайфхак

Этот способ подойдет для чугунной посуды, а также антипригарной, к которой прилипают продукты во время приготовления.

Большой популярностью пользуются сковородки с антипригарным покрытием. Они предназначены для того, чтобы облегчить приготовление блюд и уменьшить прилипание к поверхности.

Однако если во время приготовления пища начинает подгорать, не спешите выбрасывать сковороду — возможно, этот способ поможет.

Что нужно сделать

Сначала нужно разогреть сковороду и натереть разрезанным луком в течение 30-40 секунд.

Тепло сковороды активирует природные соединения лука, образующие антипригарный сульфидный слой.

Если этот способ не помог, то уже ничего не поделаешь — ваша сковорода испорчена. В этом случае придется приобрести новую кухонную помощницу.

Важно: во время мытья нельзя пользоваться губками, которые изготовлены из металла, чтобы не образовались царапины. Если антипригарный слой будет поврежден, еда сразу начнет прилипать.

Дата публикации
Количество просмотров
319
