Чтобы еда на сковороде не пригорала — неожиданный лайфхак
Этот способ подойдет для чугунной посуды, а также антипригарной, к которой прилипают продукты во время приготовления.
Большой популярностью пользуются сковородки с антипригарным покрытием. Они предназначены для того, чтобы облегчить приготовление блюд и уменьшить прилипание к поверхности.
Однако если во время приготовления пища начинает подгорать, не спешите выбрасывать сковороду — возможно, этот способ поможет.
Что нужно сделать
Сначала нужно разогреть сковороду и натереть разрезанным луком в течение 30-40 секунд.
Тепло сковороды активирует природные соединения лука, образующие антипригарный сульфидный слой.
Если этот способ не помог, то уже ничего не поделаешь — ваша сковорода испорчена. В этом случае придется приобрести новую кухонную помощницу.
Важно: во время мытья нельзя пользоваться губками, которые изготовлены из металла, чтобы не образовались царапины. Если антипригарный слой будет поврежден, еда сразу начнет прилипать.
