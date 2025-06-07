Чем подкормить чеснок и лук в июне

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Июнь является важным месяцем в развитии лука и чеснока — в это время активно растут перья, а под землей начинают формироваться луковицы.

Своевременное внесение нужных удобрений в этот период способствует увеличению луковиц, повышает их качество.

В июне озимом чесноке и репчатом луке необходимы фосфор и калий. Фосфор и калий ускоряют созревание луковиц, способствуют повышению урожайности.

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Чтобы вырастить чеснок большого размера, в июне нужно подкормить его следующим образом:

Можно взять по полложки суперфосфата и хлористого калия, размешать и посыпать грядки с чесноком.

Можно полить раствором удобрения — для этого чайную ложку монофосфата калия растворить в 10 литрах воды. Посредством пульверизатора обработать чеснок этим раствором обязательно вечером.

Чем подкормить чеснок и лук в июне

Так же, как и чеснок, в середине июня лук можно подкормить суперфосфатом и хлористым калием. В начале июня лук можно подкормить азотом.

Чтобы подкормить лук калием, можно использовать древесную золу, содержащую этот элемент в большом количестве.

Одну литровую банку пепла растворить в 10 литрах воды и поливать этим раствором лук и чеснок. Такая подкормка непременно придаст сил для роста — головки чеснока и лука вырастут большого размера.

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Вместо настоя из пепла можно применять сернокислый калий — для этого 25 г удобрения растворить в 10 л воды и полить растения.