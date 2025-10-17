Чтобы избавиться от парши на яблоне вот, что нужно сделать осенью

Парша на яблоне

Парша (Venturia inaequalis) — коварная грибковая болезнь, представляющая серьезную угрозу для яблонь. Она может испортить весь урожай, превращая хорошие плоды в черные, пораженные комочки.

Наибольшая опасность заражения приходится весной, когда температура колеблется от 6 до 26 градусов и выпадает достаточное количество дождя. Однако, чтобы гарантированно защитить урожай, необходимо действовать стратегически и использовать осень как ключевое время для уничтожения зимующей в саду инфекции.

Конечно, лучше всего это выбирать и посадить сорта яблонь устойчивые к парше (ген Rvi6). Селекционеры уже открыли более полутора десятков отвечающих за устойчивость генов и научились их комбинировать.

Но даже если у вас старый сад, парша не является приговором. Специалисты советуют провести качественную отделку сада осенью, которая оздоровит деревья, поможет яблоням лучше перенести холода, а спорам — не перезимовать.

Что нужно сделать осенью с паршей на яблонях

Генеральная уборка: уничтожение инфекционного очага

Этот этап критически важен и по существу представляет собой уничтожение инфекционного очага парши. Возбудитель болезни зимует в растительном детрите: опавших листьях, сухих ветвях и пораженных плодах, оставшихся лежать под деревом.

Поэтому стратегия здесь радикальная — весь этот накопленный органический материал должен быть тщательно собран из-под каждого дерева. Собранный мусор, ветки и больные плоды лучше сжечь. Без этой тщательной уборки, устраняющей главный источник инфекции, все последующие химические обработки будут в значительной степени напрасны, поскольку споры грибка останутся на месте.

Борьба с паршей химическими средствами

Обработку химическими средствами оптимально проводить после полного окончания ноября, что обеспечивает максимальное проникновение действующего вещества. Хотя некоторые садоводы, ориентированные на сохранение урожая, применяют опрыскивание препаратами, содержащими трифлоксистробин, за две недели до сбора плодов (для угнетения парши, мучнистой росы и заболеваний хранения), основная борьба разворачивается позже.

Для финальной, искореняющей обработки садоводы выбирают мощные, проверенные временем средства, направленные на уничтожение зимующих споров.

Классические медные препараты. Это традиционная «трудная артиллерия». Используют 3% растворы медного или железного купороса или готовят бордоскую жидкость (смесь медного купороса и извести). Наиболее современные и эффективные соединения содержат трехосновный сульфат меди. Принцип их действия прост и безотказен — ионы меди проникают внутрь клеток грибка и вызывают необратимые последствия, приводящие к его гибели.

Карбамид (мочевина): это синтетическое азотное удобрение (его не применяют в органическом земледелии), которое имеет мощный противогрибковый эффект, его можно использовать как самостоятельно, так и для усиления действия медных препаратов.

Ценный бонус от применения карбамида — высокая концентрация азота (46%) в его составе. При осеннем опрыскивании имеет неожиданный, но стратегически важный побочный эффект — задерживает распускание почек весной на 5-7 дней. Эта небольшая пауза может стать решающей, поскольку позволяет саду «избежать» опасности поздних весенних заморозков, что особенно актуально для северных и центральных регионов.

Правила обработки и предостережения: как избежать ошибок

Независимо от того, какой именно препарат выбран для финального опрыскивания, есть несколько фундаментальных правил, которые необходимо строго соблюдать, чтобы не нанести вред дереву и обеспечить эффективность процедуры: