Чтобы избежать дорогостоящего ремонта: шесть жидкостей автомобиля, за которыми нужно следить

Какие жидкости нужно проверять в автомобиле / © pexels.com

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Они обеспечивают работу двигателя, коробки передач, тормозной и других систем. Если уровень одного из них снизится или он потеряет свои свойства, автомобиль может начать работать с перебоями.

Некоторые жидкости следует проверять ежемесячно, другие — во время планового технического обслуживания. Рассказываем, за какими шестью жидкостями нужно следить, как проверять их уровень и когда пришло время замены.

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Моторное масло

Моторное масло нужно для нормальной работы двигателя. Она смазывает его подвижные детали, уменьшает трение между ними и помогает отводить тепло. Кроме того, масло защищает внутренние компоненты от износа и помогает выводить загрязнения, образующиеся при работе двигателя.

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Если масла недостаточно, детали двигателя могут остаться без надлежащей смазки. В результате возрастает риск перегрева и серьезных повреждений.

Как часто проверять: лучше делать это раз в месяц. Если автомобиль имеет большой пробег или двигатель тратит много смазки, проверять уровень придется чаще. Нелишне будет сделать это и перед дальней поездкой.

Как проверить: поставьте машину на ровную поверхность и выключите двигатель. Подождите несколько минут, чтобы масло стекло в поддон. Затем вытяните щуп, протрите его чистой тряпкой, вставьте назад и снова достаньте. Уровень должен быть между отметками MIN и MAX.

Если масла недостаточно, долейте соответствующую требованиям производителя автомобиля. Не смешивайте разные продукты наугад и не превышайте максимальной отметки.

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Когда менять точный интервал зависит от типа двигателя, масла и условий эксплуатации. Одни автомобили нуждаются в замене чаще, другие могут проехать большее расстояние между обслуживаниями. Лучше придерживаться рекомендаций производителя, указанных в сервисной книге.

Охлаждающая жидкость (антифриз)

Во время работы двигатель сильно нагревается. Чтобы он не перегревался, в автомобиле предусмотрена система охлаждения, в которой циркулирует специальная жидкость — антифриз.

Она отводит избыточное тепло, защищает систему от замерзания зимой и помогает предотвращать коррозию ее внутренних деталей. Если уровень антифриза падает, двигатель может начать перегреваться. Длительная езда с такой проблемой чревата дорогим ремонтом.

Как часто проверять: примерно раз в месяц, а также перед продолжительными поездками. Особенно внимательными следует быть летом, когда двигатель работает при высокой температуре окружающей среды.

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Как проверить: под капотом найдите расширительный бачок системы охлаждения. На нем есть отметки MIN и MAX, между которыми должна находиться жидкость.

Есть важное правило: проверять антифриз нужно только на холодном двигателе. Не открывайте крышку бачка, когда мотор горяч. Из-за высокого давления оттуда может вырваться пар или горячая жидкость и вызвать ожоги.

Когда менять срок службы антифриза зависит от его состава и рекомендаций автопроизводителя. При замене следует учитывать совместимость жидкости с конкретной системой охлаждения. Ориентироваться только на цвет не стоит: он не всегда свидетельствует об одинаковом составе.

Если антифриз приходится доливать регулярно, нужно проверить систему на истоки. Просто пополнять уровень в этом случае недостаточно.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость передает усилия от педали к тормозным механизмам. Именно благодаря ему автомобиль может эффективно замедляться и останавливаться.

Со временем эта жидкость поглощает воду из воздуха. Поэтому снижается температура ее кипения, что особенно опасно во время интенсивного торможения. Если жидкость закипает, в системе могут образоваться пузырьки пара, из-за которых тормоза будут работать хуже.

Как часто проверять: уровень тормозной жидкости следует контролировать при каждом плановом техническом обслуживании. Также обращайте внимание на поведение педали тормоза. Если она стала мягкой или проваливается, требуется срочная проверка системы.

Как проверить: найдите под капотом бачок тормозной жидкости. На его корпусе обычно есть отметки минимального и максимального уровня. Жидкость должна находиться между ними.

Если уровень ниже минимального, не спешите просто доливать его. Причиной может быть утечка или износ тормозных колодок. В такой ситуации автомобиль следует проверить на СТО.

Когда менять: для многих моделей рекомендуется замена примерно раз в два года. Однако точный срок зависит от требований изготовителя и типа жидкости. При замене важно использовать состав с соответствующим классом DOT, указанным в инструкции к автомобилю.

Трансмиссионное масло

Коробка передач также требует смазки. Для этого используют специальное трансмиссионное масло, которое уменьшает трение между деталями, отводит тепло и защищает механизмы от износа.

В автоматических коробках трансмиссионная жидкость имеет еще одну функцию: она обеспечивает работу гидравлической системы, которая участвует в переключении передач.

Если уровень масла недостаточен или он потерял свои свойства, водитель может заметить рывки, задержки при переключении или посторонние звуки. Игнорирование таких симптомов может привести к повреждению коробки.

Как часто проверять: это зависит от конструкции трансмиссии. В некоторых автомобилях уровень можно проверить самостоятельно с помощью щупа, в других требуется специальное оборудование. Поэтому следует ориентироваться на регламент технического обслуживания.

Как проверить: если в автомобиле есть специальный щуп, проверьте уровень в соответствии с инструкцией производителя. Для некоторых автоматических коробок передач важно соблюдать определенную температуру жидкости и положение автомобиля.

Во многих современных моделях обычной щупы нет, поэтому проверку лучше поручить автомеханику.

Когда менять: единого термина для всех автомобилей не существует. Интервал зависит от типа коробки, условий езды и рекомендаций производителя. Особенно важно использовать трансмиссионное масло с нужными характеристиками, ведь неподходящий состав может нарушить работу коробки.

Жидкость для гидроусилителя руля

В машинах с гидравлическим усилителем руля специальная жидкость помогает поворачивать руль с меньшими усилиями. Она передает давление в системе и обеспечивает работу компонентов.

Когда уровень жидкости падает, руль может становиться тяжелее. Иногда при возвращении появляется характерный гул. Такие симптомы могут свидетельствовать об утечке или неисправности системы.

Как часто проверять: желательно контролировать уровень примерно раз в месяц, если автомобиль оборудован гидравлическим усилителем.

Как проверить: найдите под капотом бачок гидроусилителя. На нем обычно имеются отметки MIN и MAX. В некоторых моделях уровень проверяют с помощью щупа, встроенного в крышку.

Когда менять срок замены зависит от рекомендаций производителя и типа жидкости. Если она изменила цвет, появился запах горелого или руль заработал необычно, стоит обратиться на диагностику.

В то же время следует учитывать, что в современных автомобилях часто устанавливается электрический усилитель руля. В такой системе специальная гидравлическая жидкость не используется.

Смазка дифференциала

Об этой водительской жидкости упоминают реже, хотя она также нужна для нормальной работы автомобиля. Дифференциал передает крутящий момент на колеса и позволяет вращаться с разной скоростью во время поворотов.

Специальная смазка уменьшает трение между шестернями и другими деталями механизма, защищает их от перегрева и преждевременного изнашивания. Если его недостаточно, дифференциал может работать с повышенным шумом, а его компоненты будут быстрее выходить из строя.

Как часто проверять: периодичность зависит от конструкции автомобиля и условий эксплуатации. Обычно уровень и состояние смазки проверяют при плановом техническом обслуживании.

Как проверить: в большинстве автомобилей для этого используется специальная контрольная пробка. Проверка требует ровного положения машины и соблюдения рекомендаций производителя. Если нет подходящего опыта и оборудования, лучше обратиться на СТО.

Когда менять интервал замены зависит от модели автомобиля, типа дифференциала и рекомендаций производителя. Для машин, которые часто ездят по бездорожью или перевозят тяжелые грузы, условия эксплуатации могут влиять на периодичность обслуживания.

Почему не стоит откладывать проверку технических жидкостей

Большинство проблем с техническими жидкостями можно обнаружить еще до того, как они повлекут за собой серьезную поломку. Например, падение уровня антифриза может указывать на утечку, а недостаток моторного масла — на его повышенный расход или неисправность двигателя.

Поэтому следует выработать простую привычку: периодически заглядывать под капот и проверять основные показатели. Такой обзор занимает немного времени, но помогает вовремя заметить изменения в работе автомобиля.

В то же время не нужно самостоятельно доливать какую-либо жидкость, которая кажется похожей по цвету или назначению. Для каждой системы предусмотрены конкретные характеристики смазочных масел и рабочих составов. Информацию о них можно найти в инструкции к автомобилю или уточнить на СТО.

Если уровень жидкости постоянно снижается, под машиной появляются пятна или меняется работа двигателя, коробки передач или руля, не откладывайте диагностику. Своевременное устранение небольшой неисправности обычно обходится дешевле ремонта поврежденного узла.

FAQ

Какие жидкости необходимо регулярно проверять в автомобиле?

Водителям следует следить за уровнем моторного масла, антифриза, тормозной и трансмиссионной жидкостей, смазки дифференциала, а также жидкости для гидроусилителя руля, если автомобиль имеет гидравлическую систему. Частота проверки зависит от конструкции машины и рекомендаций изготовителя.

Как часто нужно проверять уровень жидкостей в автомобиле?

Моторное масло и антифриз желательно проверять примерно раз в месяц. Уровень тормозной жидкости, трансмиссионного масла и масла дифференциала контролируют в соответствии с регламентом технического обслуживания. Жидкость гидроусилителя также следует осматривать каждый месяц, если такая система предусмотрена конструкцией автомобиля. Перед дальней поездкой рекомендуется проверить основные жидкости и убедиться, что нет признаков утечек.

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