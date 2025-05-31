Чтобы клубни были гигантских размеров: идеальная подкормка для картофеля перед цветением

Чем нужно подкармливать картофель перед цветением / © Pixabay

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Лучшими в таком случае минеральные удобрения, в частности, сульфат калия, аммиачная селитра, мочевина, борная кислота.

Чтобы приготовить одну из таких подкормок, возьмите 1 ст. ложку мочевины, добавьте 1 ст. ложку суперфосфата, растворите эти ингредиенты в 10 л воды. На каждый куст нужно 0,5л удобрения. Благодаря подкормке из мочевины и суперфорсфата картофель будет лучше усваивать питательные вещества, а значит лучше расти.

Еще одна идеальная подкормка, это куриный помет. Он содержит большое количество фосфора и азота. На 1 л помета возьмите 10 л воды, настаивайте в течение 3 дней, а перед подкормкой дополнительно разведите водой в соотношении 1:10. Поливать удобрение следует между рядами.

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Раствор из древесной золы поможет сделать клубни очень большими. Он содержит кальций, калий, фосфор и другие микроэлементы. 2 стакана золы разведите в 10 л воды, настаивайте в течение 24 часов и полейте каждый кустик по 0,5 л раствора.

Для подкормки картофеля в период цветения также используют борную кислоту. Разводить ее следует в соотношении 1 г на 10 л воды. Опрыскивайте кусты перед тем, как бутоны распустятся.

Обратите внимание, что лучше всего подкармливать картофель в вечернее время или в день, когда на улице стоит пасмурная погода. Также перед подкормкой грядки дополнительно подливают обычной водой.