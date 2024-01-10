Чтобы комнатные растения росли, как на дрожжах: секретная подкормка из кухни

Опытные цветоводы давно знают об одной хитрости – они поливают комнатные растения водой, остающейся после размораживания мяса.

Если вам нужно разморозить кусок свинины, говядины, кролика, курицы или печени, положите мясо в дуршлаг, а вставьте его внутрь кастрюли. Туда стечет вода, которая станет чудодейственным эликсиром для комнатных растений.

Такая "мясная" вода очень положительно действует на цветы. Они стимулируют их рост, улучшают цветение, увеличивают количество бутонов.

Почему это происходит? Кровь из мяса содержит магний и железо в чистом виде (хелатной форме). А именно в такой цветы усваивают микроэлементы лучше. Особенно хорошо поливать таким "мясным" удобрением фиалки. Они будут расти прямо на глазах.

Единственным недостатком такого способа подливания можно назвать неприятный запах. Чтобы с горшка не поднимался аромат мяса, не нужно поливать почву только разморозившейся свежей водой.

Слейте воду из-под размороженного мяса в бутылку, добавьте одну чайную ложку препарата Байкал (можно приобрести в любом цветочном магазине), закройте неплотно крышкой и оставьте в теплом месте на 3 месяца.

После настаивания удобрение следует прокипятить, тогда погибнут все вредные бактерии. Одну ложку этого концентрата добавляйте в литр воды во время поливки комнатных растений. Дополнительно "мясной" водой можно поливать и уличные цветы.

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