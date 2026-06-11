Чтобы котлет получилось больше, добавьте в фарш этот продукт: они будут сочными, пышными и вкусными

Что добавить в фарш, чтобы котлет получилось вдвое больше

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Многие хозяйки добавляют в фарш хлеб, картофель или манку, чтобы сделать котлеты более пышными и увеличить их количество. Однако профессиональные повара знают другой способ, позволяющий не только увеличить выход готового блюда, но и значительно улучшить его вкус. Речь идет о поджарке из лука и моркови. Именно этот простой овощной ингредиент делает котлеты особенно сочными, нежными и ароматными.

Почему зажарка считается лучшим ингредиентом

При обжаривании лук выделяет природные сахара и становится мягким, а морковь придает легкую сладкую нотку и дополнительную сочность. После смешивания с фаршем овощи удерживают влагу внутри котлета, поэтому они не пересыхают даже после длительного приготовления.

Кроме того, зажарка увеличивает объем фарша без потери вкусовых качеств. В результате из того же количества мяса можно получить больше котлет.

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Как правильно приготовить зажарку для фарша

На килограмм фарша достаточно взять две большие луковицы и одну среднюю морковку. Лук нужно мелко нарезать, а морковь натереть на средней терке.

Овощи обжаривают на небольшом количестве масла до мягкости и золотистого цвета. Очень важно дать зажарке полностью остыть перед добавлением в фарш. Горячие овощи могут ухудшить структуру мяса и сделать массу слишком редкой.

После охлаждения зажарку смешивают с фаршем, добавляют яйцо, специи и другие ингредиенты по рецепту.

Благодаря луку и моркови готовые котлеты становятся гораздо нежнее. Внутри они остаются сочными, а сверху покрываются румяной корочкой. Морковь практически не ощущается на вкус, однако придает блюду приятный аромат и улучшает текстуру.

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Особенно хорошо этот прием работает с куриным, индюшачьим и говяжьим фаршем, потому что котлеты из этих видов мяса часто получаются суховатыми без дополнительных компонентов.

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