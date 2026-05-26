Чтобы котлеты были пышными и сочными, не кладите это в фарш: даже повара совершают такую ошибку

Котлеты — одно из самых популярных домашних блюд, но даже у опытных хозяек они иногда получаются сухими и слишком плотными. Часто причина заключается не в способе жарки, а в одном ингредиенте, добавляемом в фарш по привычке. Повара отмечают: именно эта ошибка чаще всего лишает котлеты нежности и сочности.

Какой продукт не следует добавлять в фарш

Речь идет о сухом хлебе или избыточном количестве панировочных сухарей в фарше. Хотя этот ингредиент часто используют для связывания массы, в большом количестве он:

забирает влагу из фарша;

делает котлеты плотными и резиновыми;

ухудшает нежную текстуру мяса;

уменьшает сочность после жарки.

Даже опытные повара иногда добавляют его очень много, из-за чего котлеты теряют сочность и пышность.

Как приготовить идеальные котлеты, чтобы были пышными и сочными

Чтобы получить идеальную текстуру, важно соблюдать несколько простых правил:

использовать размоченный хлеб в небольшом количестве, а не сухой;

добавлять немного холодной воды или кефира для сочности;

хорошо, но не слишком долго перемешивать фарш.

Также важно не пересушивать котлеты во время жарки — средний огонь помогает сохранить сочность внутри.

