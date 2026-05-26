ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

Чтобы котлеты были пышными и сочными, не кладите это в фарш: даже повара совершают такую ошибку

При приготовлении фарша на котлеты следует соблюдать баланс ингредиентов и добавлять влажные компоненты, которые помогают сохранить мягкую текстуру после приготовления.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Как правильно готовить фарш на котлеты

Как правильно готовить фарш на котлеты / © www.freepik.com/free-photo

Котлеты — одно из самых популярных домашних блюд, но даже у опытных хозяек они иногда получаются сухими и слишком плотными. Часто причина заключается не в способе жарки, а в одном ингредиенте, добавляемом в фарш по привычке. Повара отмечают: именно эта ошибка чаще всего лишает котлеты нежности и сочности.

Какой продукт не следует добавлять в фарш

Речь идет о сухом хлебе или избыточном количестве панировочных сухарей в фарше. Хотя этот ингредиент часто используют для связывания массы, в большом количестве он:

  • забирает влагу из фарша;

  • делает котлеты плотными и резиновыми;

  • ухудшает нежную текстуру мяса;

  • уменьшает сочность после жарки.

Даже опытные повара иногда добавляют его очень много, из-за чего котлеты теряют сочность и пышность.

Как приготовить идеальные котлеты, чтобы были пышными и сочными

Чтобы получить идеальную текстуру, важно соблюдать несколько простых правил:

  • использовать размоченный хлеб в небольшом количестве, а не сухой;

  • добавлять немного холодной воды или кефира для сочности;

  • хорошо, но не слишком долго перемешивать фарш.

Также важно не пересушивать котлеты во время жарки — средний огонь помогает сохранить сочность внутри.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie