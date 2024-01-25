Чтобы котлеты были сочными, что рекомендуют опытные хозяйки добавить в фарш

Не всегда выходит приготовить сочные и мягкие котлеты. Дело в фарше и ингредиентах, которые сделают такими котлеты. Рассказываем, что нужно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными.

Чтобы котлеты были сочными

Классические методы, как сделать котлеты сочными, это добавить в фарш лук и хлеб. Лук лучше всего натереть на мелкой терке, в крайнем случае мелко-мелко нарезать. А вот молоко, которое также часто добавляют в фарш, не является лучшей составляющей котлетной смеси, поскольку большинство видов мяса такая добавка ужесточает. Также в фарш кладут замоченный в воде черствый хлеб или манку.

Секреты сочных котлет

Чтобы котлеты на 100 процентов получились сочными, нужно добавить минеральную воду. Углекислый газ, содержащийся в минеральной воде способствует более интенсивному выделению сока вследствие активных содержащихся в ней элементов. Но минеральную воду следует добавлять лишь небольшое количество. Достаточно совсем немного воды, чтобы текстура стала лучше.

Тесто нужно тщательно и долго вымешивать, чем дольше его вымешивать, тем более воздушными, а значит и сочными станут котлетки.

Секрет сочных котлет и в их приготовлении. Не следует ждать, пока на одной стороне котлеты образуется твердая, коричневая корка. Переворачивать сформированные из мясного фарша котлеты нужно каждые 3-4 минуты, чем чаще, тем лучше.

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