Чтобы котлеты были сочными, что рекомендуют опытные хозяйки добавить в фарш

Зачем к котлетам добавляют минеральную воду.
Не всегда выходит приготовить сочные и мягкие котлеты. Дело в фарше и ингредиентах, которые сделают такими котлеты. Рассказываем, что нужно добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными.
Чтобы котлеты были сочными
Классические методы, как сделать котлеты сочными, это добавить в фарш лук и хлеб. Лук лучше всего натереть на мелкой терке, в крайнем случае мелко-мелко нарезать. А вот молоко, которое также часто добавляют в фарш, не является лучшей составляющей котлетной смеси, поскольку большинство видов мяса такая добавка ужесточает. Также в фарш кладут замоченный в воде черствый хлеб или манку.
Секреты сочных котлет
Чтобы котлеты на 100 процентов получились сочными, нужно добавить минеральную воду. Углекислый газ, содержащийся в минеральной воде способствует более интенсивному выделению сока вследствие активных содержащихся в ней элементов. Но минеральную воду следует добавлять лишь небольшое количество. Достаточно совсем немного воды, чтобы текстура стала лучше.
Тесто нужно тщательно и долго вымешивать, чем дольше его вымешивать, тем более воздушными, а значит и сочными станут котлетки.
Секрет сочных котлет и в их приготовлении. Не следует ждать, пока на одной стороне котлеты образуется твердая, коричневая корка. Переворачивать сформированные из мясного фарша котлеты нужно каждые 3-4 минуты, чем чаще, тем лучше.
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