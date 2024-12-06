Чтобы куры начали активно нестись, сделайте это зимой в хлеву: запомните три основных правила ухода

На YouTube-канале "Куры в гараже"рассказали, что куры будут нестись зимой только в том случае, если за ними правильно ухаживать.

Блогер и фермер говорит, что главная проблема, которая не дает курам нестись в холодное время года — это именно короткий световой день. Поэтому домашней птице важно организовать дополнительное освещение.

Световой день значительно сокращается зимой, а чтобы хорошо и регулярно нестись, курам нужно 12-16 часов света в сутки. Чтобы продлить световой день, можно использовать обычные лампы. Но важно делать это постепенно, чтобы у птицы не было стресса, который также негативно отразится на процессе откладывания яиц.

Автор ролика также указал, что на откладывание сильно влияет температура воздуха в хлеву. Курам не нравятся сквозняки. Поэтому курятник следует содержать сухим и теплым. Следите за тем, чтобы температура не опускалась ниже 10 градусов тепла. Но для свежего воздуха нужно оставить вентиляцию. Сквозняки вызывают различные заболевания, поэтому их важно избегать.

А вот третьим правилом является обеспечение правильного и сбалансированного питания зимой. Птице в этот период особенно нужны белки, кальций и разные витамины. Из-за холода куры тратят больше энергии, чтобы согреться, а потому питание должно быть калорийнее, чем летом.

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