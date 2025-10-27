Чтобы куры неслись

С наступлением холодов и сокращением светового дня птицеводы ежегодно наблюдают неизбежное снижение яйценоскости кур, ведь куры переходят в естественный зимний режим и прекращают откладывание яиц. Однако эксперты утверждают, что этот сезонный спад производительности можно полностью контролировать и устранить с помощью простого, но научно обоснованного трюка.

Биологический механизм яйценоскости кур

Главный секрет продуктивности птицы состоит в обеспечении 14-часового светового дня. Уменьшение количества света поздней осенью является не только внешним фактором, но и мощным биологическим сигналом для организма курицы. Проникающий через глаза свет стимулирует гипофиз — железу в головном мозге, которая отвечает за выработку гормонов, непосредственно связанных с циклом яйцекладки. Без достаточного количества света эта гормональная цепочка прерывается, и яйца исчезают. Куры могли бы нести вдвое больше яиц, если бы фермеры знали это обычное правило.

Что нужно сделать уже в октябре, чтобы куры неслись

Чтобы обеспечить несушкам оптимальный режим и стимулировать их к активной работе в течение всей зимы, достаточно добавить к курнику искусственное освещение.

Необходимо взять обычную светодиодную лампочку малой мощности и поместить ее в курятник. Устанавливать лампу лучше с использованием автоматического таймера, что позволит включать ее утром и вечером, искусственно удлиняя световой день. Начинать следует с добавления двух дополнительных часов к естественному дню, а затем постепенно увеличивать общее время, доведя его до 16 часов в сутки.

Птицеводы, применяющие этот метод, обещают, что разница в количестве яиц будет заметна уже через неделю.

Важно быть осторожным и не переусердствовать — слишком яркий свет может повлечь за собой стресс для птицы, а также ухудшить качество скорлупы яиц, поэтому необходимо обеспечить оптимальный, а не чрезмерный уровень освещения. Правильный, теплый и не очень яркий свет является ключом к высокой яйценоскости в холодное время года.