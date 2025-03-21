Чтобы лук вырос большим и его было много, положите в лунки эту подкормку

Необходимо соблюдать несколько простых правил посадки репчатого лука, чтобы получить огромный урожай со своей грядки.

Рассказываем, что нужно сделать на грядке перед посадкой лука, чтобы он вырос большим, не болел и не желтел.

Как правильно сажать лук, чтобы получить большой урожай: что добавить в лунки

Первый этап. Перед посадкой лук следует замочить в растворе на три часа для дезинфекции. Чтобы приготовить жидкость, нужно взять столовую ложку соли на литр воды. Растворите соль в воде и опустите туда сеянку на 2-3 часа. Затем вытяните и дайте луку высохнуть.

Перед посадкой лук следует замочить в растворе на три часа для дезинфекции. Чтобы приготовить жидкость, нужно взять столовую ложку соли на литр воды. Растворите соль в воде и опустите туда сеянку на 2-3 часа. Затем вытяните и дайте луку высохнуть. Второй этап. Почву нужно также обеззаразить, а затем подкормить. Сделайте слабый раствор марганцовки и полейте грядку за сутки до посадки. Для подкормки можно взять компост и разбросать на грядке.

Почву нужно также обеззаразить, а затем подкормить. Сделайте слабый раствор марганцовки и полейте грядку за сутки до посадки. Для подкормки можно взять компост и разбросать на грядке. Третий этап – обработка лука от вредителей. Возьмите две столовых ложки перца и стакан древесной золы, тщательно перемешайте и посыпьте сеянку этой смесью. Эти средства помогут эффективно бороться с болезнями и вредителями. Лук не будет желтеть и на грядке не будет луковой мушки.

– обработка лука от вредителей. Возьмите две столовых ложки перца и стакан древесной золы, тщательно перемешайте и посыпьте сеянку этой смесью. Эти средства помогут эффективно бороться с болезнями и вредителями. Лук не будет желтеть и на грядке не будет луковой мушки. Четвертый этап. Чтобы повысить урожайность лука в несколько раз, на дно лунки под каждую сеянку нужно класть по соловой ложке древесного пепла и немного речного песка. Затем посадите луковицу и осторожно закройте землей, если почва сухая, грядку надо полить. Зола содержит фосфор, который будет ускорять рост и развитие лука. А калий, который также есть в золе, будет нейтрализовать кислотность почвы и помогать сформироваться большой сочной луковице. К тому же, пепел ускоряет рост и развитие лука, через неделю уже появится зеленые сочные перья.

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