Чтобы мыши навсегда покинули ваш двор, сделайте вот это: как отпугнуть грызунов

Как избавиться от мышей на своем дворе / © Getty Images

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С наступлением холодов мыши начинают искать тёплые места, где можно спрятаться и найти еду. Они поселяются возле хозяйственных построек, в дровяных домах, подвалах, сараях и даже возле дома. Чтобы отпугнуть грызунов, не обязательно сразу использовать химические средства. Есть народные способы, при которых используют растения с резким запахом, древесную золу и другие доступные материалы. Их используют прежде всего для того, чтобы сделать двор менее привлекательным для мышей.

Пять народных методов, которые помогут отпугнуть мышей

Мята перечная с резким ароматом. Мятую перечную издавна используют как природное средство против грызунов. Ее насыщенный запах может отпугивать мышей, поэтому свежие или высушенные пучки растения раскладывают у входов в сарай, вдоль стен хозяйственных помещений, у дров и в местах, где заметны следы грызунов. Также можно усадить мяту возле хозяйственных построек. Сухое растение нужно периодически заменять, ведь со временем его аромат слабеет. Полынь против мышей. Еще одно известное народное средство — полынь. Это растение имеет горький, выразительный аромат, который не нравится многим грызунам. Свежие или высушенные веточки полыни раскладывают в сараях, под навесами, около дров и других мест, где могут прятаться мыши. Особенно удобно использовать сухие пучки: их можно подвесить или положить в небольшие тканевые мешочки. Когда запах становится слабее, растение заменяют. Еловые и сосновые ветви. Хвойные ветви также применяются в народных способах борьбы с грызунами. Их смолистый аромат и колючие иглы могут делать отдельные места менее привлекательными для мышей. Ветви ели или сосны раскладывают у щелей, вдоль стен сараев, у дров и в других потенциальных местах проникновения грызунов. Особенно важно не перекрывать вентиляционные отверстия и не создавать помех для прохода людей. Древесная зола возле хозяйственных построек. В народном хозяйстве для отпугивания мышей использовали просеянную древесную золу. Ее насыпали тонким слоем в сухих нежилых местах, где замечали следы грызунов. Считалось, что зола раздражает лапки и шерсть мышей, поэтому они пытаются обходить такие участки. Для этого способа подходит только чистая древесная зола без остатков пластика, крашеной древесины или других материалов. Не стоит рассыпать ее там, где играют дети или находятся домашние животные, а также в жилых помещениях. Чеснок с сильным запахом. Чеснок — еще один продукт, часто используемый в народных советах против грызунов. Несколько зубчиков раздавливают, чтобы усилить аромат, и раскладывают в небольших емкостях возле мест, где появляются мыши. Можно также использовать чесночную шелуху, хотя ее запах слабее. Средство необходимо регулярно обновлять, поскольку аромат быстро выветривается, особенно на открытом воздухе.

Как сделать двор непривлекательным для грызунов

Даже самые резкие запахи не помогут надолго, если у мышей будет постоянный доступ к пище и уютным тайникам. Поэтому следует убирать остатки корма для домашних животных, хранить зерно и крупы в контейнерах с плотными крышками, регулярно выносить мусор и не оставлять груды ненужных вещей у стен дома.

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Также нужно убрать опавшие листья, лишнюю траву и ненужные доски, под которыми грызуны могут обустраивать гнезда. Щели в хозяйственных постройках и места у фундамента следует закрыть прочными материалами, а вентиляционные отверстия защитить металлической сеткой.

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