Чтобы не быть "мышкой": как носить серый цвет в одежде и выглядеть стильно

В средневековой Европе серый считался цветом знати и высшего общества. Сейчас же женщины его предпочитают не носить, чтобы не казаться мышкой. С чем сочетать серый цвет в одежде, чтобы выглядеть стильно?

Если правильно сочетать вещи, даже монохромные серые образы будут выглядеть элегатно.

Тем более что этот оттенок все еще считается знаком хорошего тона. А еще он отлично подходит для зимних образов.

Вечная классика

С чем совмещать серый цвет в одежде (фото) / Фото: Фото из открытых источников

Благодаря нейтральному серому можно открытое второе дыхание черно-белой, привычной для классического образа формуле. Особенно изысканно этот цвет сочетается с черным. Для создания повседневного образа выбирайте белую рубашку и серую карандашную юбку или серый классический костюм.

Идеальная база

С чем совмещать серый цвет в одежде (фото) / Фото: Фото из открытых источников

Серые тона помогают уравновесить яркие оттенки и насыщенные цвета в гардеробе. К примеру, если выбрать серый жакет, то он прекрасно сочетается с ярким джемпером оранжевого, красного или желтого цветов. Так ваш образ станет мягче, будет более уместным для деловой обстановки. Лучше всего сочетать серый с синим, розовым, оранжевым, зеленым, красным.

Клеточка и полоска

С чем совмещать серый цвет в одежде (фото) / Фото: Фото из открытых источников

Одна из самых стильных версий делового образа – серый костюм в клетку. Такой принт остается топовым не один сезон. Серый считается "спокойным" цветом, а потому помогает уравновесить клеточку, сделать ее более мягкой, не агрессивной. А в качестве альтернативы можете смело одевать серый костюм в тонкую полоску, заимствованную из мужского гардероба.

Сдержанный шик

С чем совмещать серый цвет в одежде (фото) / Фото: Фото из открытых источников

Для делового или вечернего образа выбирайте серый и не прогадаете, ведь платье антрацитового цвета точно сможет заменить обычное черное. Этот тон прекрасно сочетается с оттенками, которые помогают создать эффект дороговизны в одежде (беж, хаки, бордовый, коньячный). Чтобы создать более яркий вечерний образ, смело сочетайте антрацитовый с винтажными аксессуарами и металлическими текстурами.

Расставление акцентов

С чем совмещать серый цвет в одежде (фото) / Фото: Фото из открытых источников

Если вы переживаете, что в одежде серого цвета будете выглядеть слишком "печально", попробуйте использовать неординарные акценты, которые трудно соединить с другими предметами гардероба. И здесь речь идет не только об оригинальных аксессуарах, но и об эффектном макияже или смелой укладке волос.

Тотал грей

С чем совмещать серый цвет в одежде (фото) / Фото: Фото из открытых источников

Монолуки всегда смотрятся очень эффектно. И серый не исключение из правила. Выбирайте прямой крой, ведь он, а также отсутствие лишних деталей помогут произвести особое впечатление. А если очень хочется разнообразить свой образ, можете комбинировать разные оттенки серого, поэкспериментировать с материалами, принтами, текстурами.

Кежуал

С чем совмещать серый цвет в одежде (фото) / Фото: Фото из открытых источников

Серый – это универсальный цвет, который подходит как для офиса, так и для расслабленной прогулки с друзьями. Такой цвет впишется в удобные и практичные образы в стиле кэжуал просто идеально. Сочетайте современные серые брюки джоггеры с кроссовками. А чтобы добавить немного новизны, используйте необычные материалы: кожу, атлас, креп, бархат.

Как найти тот идеальный оттенок серого

Сочетание серого цвета в одежде 2024 года / Фото: Фото из открытых источников

Сочетание серого цвета в одежде 2024 года / Фото: Фото из открытых источников

Сочетание серого цвета в одежде 2024 года / Фото: Фото из открытых источников

Оттенков серого существует очень много – сизый, угольный, асфальтный, свинцовый, дымчатый, перламутровый. А выбор идеального зависит от вашего цвета.

Да, блондинкам стилисты советуют выбирать "холодные" оттенки: от угольного до самого светлого, почти белого, серого. Оптимально сочетать песочный и светло-серый или фиолетовый с классическим серым. А вот "теплые" цвета больше подходят брюнеткам.

Если у вас есть лишний вес, лучше отказаться от слишком светлых оттенков серого, а также исключить металлический блеск в одежде. Чтобы визуально сделать силуэт более стройным, выбирайте принт в полоску.