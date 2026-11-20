Новогоднее меню 2027 для пары / © pexels.com

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Для новогоднего меню можно выбрать куриные шашлычки, фаршированные кальмары, легкий салат, несколько закусок и десерт. Такой стол будет выглядеть празднично, но не потребует больших затрат или нескольких часов на кухне.

Что приготовить на Новый год 2027 для двоих

Планируя меню, лучше сразу определиться с основным блюдом. Если хочется мяса, можно сделать куриные шашлычки в духовке. Любителям морепродуктов понравятся кальмары с начинкой из риса, сыра и крабовых палочек.

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К горячему можно подать салат из свежих овощей, зелени, цитрусов и сыра. Для закуски подойдут канапе с красной рыбой, огурцом и оливками. А вместо большого торта или нескольких десертов достаточно приготовить йогурт с фруктами и орехами.

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Необязательно делать все блюда сразу. Выберите одно горячее, салат и несколько небольших закусок. Если после ужина захочется сладкого, фрукты или легкий десерт станут хорошим завершением празднования.

Куриные шашлычки в духовке

Куриное филе можно подать не в виде обычных отбивных, а нанизать на шпажки. Шашлычки выглядят аппетитно, готовятся довольно быстро и хорошо сочетаются с овощами.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г

соевый соус — 1,5 ст. л.

растительное масло — 1,5 ст. л.

лук — половина

чеснок — 2 зубчика

паприка — 0,5 ч. л.

сливочное масло — 25 г

соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

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Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Лук и чеснок измельчите, смешайте с соевым соусом, растительным маслом, паприкой, солью и перцем. Добавьте мясо и оставьте мариноваться примерно на 20 минут. Затем нанизайте курятину на шпажки, выложите в форму для запекания и добавьте сверху кусочки сливочного масла. Запекайте при температуре 200 °C примерно 20 минут, проверив готовность мяса перед подачей.

Шашлычки можно подавать прямо со свежими овощами или легким салатом. Они хорошо смакуют горячими, поэтому лучше готовить их непосредственно перед ужином.

Фаршированные кальмары для праздничного стола

Если хочется чего-то поинтереснее обычного мяса, приготовьте кальмары с начинкой. Рис, сыр и крабовые палочки делают блюдо сытным, а сами кальмары смотрятся достаточно эффектно на новогоднем столе.

Ингредиенты:

кальмары — 2 тушки

рис — 100 г

крабовые палочки — 100 г

твердый сыр — 100 г

лук — 1 шт.

зелень — по вкусу

растительное масло — 1 ст. л.

майонез — для начинки и смазывания

Как приготовить:

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Сначала отварите рис и кальмары. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на растительном масле до мягкости. Крабовые палочки нарежьте, сыр натрите, зелень измельчите. Смешайте рис с луком, крабовыми палочками, сыром и зеленью. Добавьте немного майонеза, чтобы начинка не была сухой. Наполните кальмары полученной смесью, выложите в форму и запекайте при температуре 180 °C около 10 минут. В конце можно смазать тушки майонезом и оставить в духовке еще на несколько минут.

К фаршированным кальмарам хорошо подходит салат из свежих овощей. Поскольку начинка содержит рис, отдельно готовить гарнир не нужно.

Какой салат сделать на Новый год

Вместо привычных салатов с майонезом можно приготовить что-то полегче, например, сочетать листья салата, цитрусы, сыр, орехи и зелень. Такое блюдо будет хорошо смаковать с куриными шашлычками и не будет слишком сытным.

Если на столе будут кальмары, можно сделать простой салат из помидоров, огурцов, листьев салата и зелени. Для заправки используйте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Салат лучше не готовить в большой миске. Для ужина на двоих достаточно небольшой порции, которую можно сразу разложить по тарелкам.

Что подать на закуску

Для новогоднего ужина подойдут канапе с красной рыбой. Их можно сделать буквально за несколько минут.

Огурец нарежьте кружочками, сверху выложите кусочек слабосоленой рыбы, свернутый рулетиком. Добавьте маслину и зелень, закрепите шпажкой. По желанию огурец можно заменить небольшими кусочками хлеба или крекерами.

Еще один вариант — небольшая сырная тарелка с виноградом, орехами и мандаринами. Она не требует приготовления и поможет разнообразить меню.

Легкий десерт для новогодней ночи

После горячего блюда и закусок вряд ли захочется кушать большой торт. Поэтому для новогоднего ужина на двоих можно сделать десерт из натурального йогурта, фруктов, меда и орехов.

Выложите ингредиенты слоями в стаканы или креманки. Для десерта подойдут бананы, мандарины, киви, ягоды или яблоки. По желанию добавьте немного шоколада.

Такой десерт готовится за несколько минут и не требует духовки. Если сладкого не хочется, можно просто подать фруктовую тарелку.

Как не готовить лишнего на Новый год

Чаще всего после праздников остаются салаты, нарезки и гарниры, которые готовились про запас. Чтобы этого не произошло, меню лучше продумать заранее и не покупать продукты «на всякий случай».

Для ужина на двоих достаточно:

одного горячего блюда;

одного салата;

небольшой закуски;

десерта или фруктов.

Не стоит готовить одновременно курицу, рыбу, несколько салатов и гарнир. Лучше сделать одно блюдо, которое вы действительно любите, и дополнить его небольшими закусками.

Новогодний стол необязательно должен быть уставлен тарелками, чтобы ужин запомнился. Несколько красиво поданых любимых блюд на двоих полностью создадут праздничное настроение и не оставят после себя холодильник с едой на несколько дней.

FAQ

Что приготовить на Новый год для двоих?

Для новогоднего ужина на двоих можно сделать куриные шашлычки в духовке или фаршированные кальмары, дополнить их легким салатом, канапе с красной рыбой и десертом из фруктов и йогурта. Такого меню достаточно для праздничного ужина без большого количества остатков.

Что должно быть на новогоднем столе в 2027 году?

На новогоднем столе могут быть мясные или рыбные блюда, салаты, закуски, фрукты и десерт. Если будете праздновать вдвоем, лучше ограничиться несколькими блюдами и выбрать те, которые любите больше всего. Для разнообразия можно сочетать курятину или морепродукты со свежими овощами, сыром, зеленью и фруктами.

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