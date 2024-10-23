Чтобы не испортить вкус легендарного салата: кулинары рассказали, какие огурцы лучше добавлять в "Оливье"

Одним из самых популярных салатов на праздничном столе украинцев есть "Оливье". И хотя он готовится достаточно просто, часто одна единственная ошибка портит весь его вкус.

Некоторые очень любят экспериментировать, добавляя к классическому рецепту новые ингредиенты, чтобы раскрыть вкус блюда. Однако, говорят опытные кулинары, такие эксперименты не всегда уместны.

Если говорить о традиционном "Оливье", то в Сети спорят о том, какие огурцы лучше добавлять в салат: свежие, маринованные или соленые.

Конечно, здесь все зависит от ваших пожеланий и вкуса. Однако, в классическом блюде с другими ингредиентами лучше всего сочетаются именно соленые огурцы. Хотя, если их нет под рукой, можно отдать предпочтение маринованным.

С чем это связано? Специалисты утверждают, что именно соленые и маринованные огурцы лучше сочетаются со вкусом майонеза.

А еще огурцы из банки по своей упругости напоминают все остальные компоненты салата, а потому создают идеальную структуру. Если взять свежие, то они будут гораздо жестче.

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