Чтобы не почернели и сохранились как можно дольше: лайфхак, что нужно сделать с бананами

Все знают, что любимый фрукт банан долго не лежит — начинает портиться и чернеть. Хранить банан в холодильнике – тоже не выход, ведь под влиянием низких температур эти тропические фрукты теряют яркий вкус, полезные свойства.

Как хранить банан в домашних условиях, чтобы он не почернел

К сожалению, при комнатной температуре фрукт начинает чернеть, а мякоть, если банан до покупки еще долго лежал в магазине, может превратиться в "кашу".

Но не все так плохо — есть одна маленькая хитрость, позволяющая продлить жизнь банана.

Чтобы сохранить банан как можно дольше, нужно отрезать от плода хвостик. Но это нужно сделать так, чтобы кожура сохранила целостность, мякоть не должна оказаться открытой. Если при отрезании кожура будет повреждена, фрукт не будет храниться и придется съесть его сразу.

А вот если вы отрежете хвостик аккуратно, то существенно продлите срок хранения плода. Банан будет надолго защищен от почернения и порчи.

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