Чтобы не увязнуть в уборке: перенимаем опыт японских хозяек

Если вам кажется, что вся ваша жизнь – это приготовление пищи и уборка, стоит перенять опыт японцев.

Если подойти к процессу уборки рационально, то можно его значительно упростить. К примеру, попробуйте перенять некоторые секреты уборки у японцев. Запомните всего лишь шесть пунктов и ваша жизнь станет гораздо лучше.

Не хватайтесь за все и сразу

Если так поступать, то ваш запас энергии быстро "сядет" и тогда вам точно не захочется ничего делать. Обязательно составьте план уборки и соблюдайте его. Начните с чего-то одного и плавно переходите на другое.

Избавьтесь от ненужных вещей

Если перевод этих вещей занимает у вас слишком много времени, просто избавьтесь от них. Возьмите каждый предмет в руки и подумайте, вызывает ли он у вас положительные эмоции. Если нет, выбрасывайте или отдайте на благотворительность.

Не покупайте дополнительные места хранения

Если у вас накопилось слишком многое и вы уже задумались над приобретением еще одного комода или шкафа. От ненужных вещей нужно избавляться, и если вы откажетесь от их уборки, половину дела уже сделаете.

Скручивайте полотенца в трубочки

Не стоит складывать кухонные полотенца, ведь все они могут отличаться по размерам и в шкафу тогда будет властвовать настоящий хаос. Японцы делают по-другому – они скручивают все полотенца в трубочки и так хранят. Попытайтесь и увидите, что места стало больше.

Развешивайте одежду по цвету и сезонности

Светлые вещи должны храниться вместе со светлыми, а темные — с темными. Также не храните летнюю одежду рядом с зимней. Так вы создадите порядок в своем шкафу и будете точно знать, где что лежит.

Периодически лишайтесь бумажных носителей информации

Блокноты, газеты, журналы, которые только собирают пыль и занимают место, лучше время от времени выбрасывать. Также попробуйте заменить некоторые из них гаджетами. К примеру, книги можно читать с помощью электронной книги, а журналы в планшете или мобильном телефоне.

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