Чтобы ноги не мерзли: 5 проверенных способов утеплить зимнюю обувь

Если утеплить зимнюю обувь таким способом, ваши ноги будут оставаться сухими и в тепле.

Эти несколько лайфгаков позволят вам всегда держать ноги в тепле, даже когда на улице очень холодно. Поскольку самая качественная зимняя обувь не всегда удерживает тепло, особенно во время долгих прогулок. Рассказываем, как можно быстро и легко утеплить обувь, чтобы в морозную погоду не мерзли ноги.

Раньше мы писали, как быстро просушить промокшую обувь.

Как утеплить зимнюю обувь: 5 простых способов

Дополнительные стельки. Это самый универсальный способ для утепления зимней обуви. Стельки следует выбирать из натуральных материалов, потому что они хорошо удерживают тепло в морозы. Также идеальным вариантом станут теплоотражающие стельки с фольгой. Но в таком случае придется выбирать обувь на размер больше, чтобы вам было удобно.

Это самый универсальный способ для утепления зимней обуви. Стельки следует выбирать из натуральных материалов, потому что они хорошо удерживают тепло в морозы. Также идеальным вариантом станут теплоотражающие стельки с фольгой. Но в таком случае придется выбирать обувь на размер больше, чтобы вам было удобно. Теплые носки. Наверное, все пользуются этим способом для утепления ног. Чтобы избежать переохлаждения, следует выбирать носки из натуральной шерсти. Есть еще отличный вариант – это термоноски, которые также будут защищать ваши ноги от холода.

Наверное, все пользуются этим способом для утепления ног. Чтобы избежать переохлаждения, следует выбирать носки из натуральной шерсти. Есть еще отличный вариант – это термоноски, которые также будут защищать ваши ноги от холода. Сухая горчица. Таким способом пользовались наши бабушки, поэтому его тоже можно проверить. Для этого сначала нужно надеть первую пару носков, а затем вторую, насыпав туда немного горчичного порошка.

Таким способом пользовались наши бабушки, поэтому его тоже можно проверить. Для этого сначала нужно надеть первую пару носков, а затем вторую, насыпав туда немного горчичного порошка. Старые газеты. Еще один дедовский метод, который, кстати, довольно часто используют профессиональные альпинисты. Такой лайфгак подойдет к морозной сухой погоде. Нужно обернуть ноги газетой, а затем поверх нее одеть носки. Главное, чтобы они были из натуральных материалов, тогда это поможет сберечь тепло ног.

Еще один дедовский метод, который, кстати, довольно часто используют профессиональные альпинисты. Такой лайфгак подойдет к морозной сухой погоде. Нужно обернуть ноги газетой, а затем поверх нее одеть носки. Главное, чтобы они были из натуральных материалов, тогда это поможет сберечь тепло ног. Герметизация. Такой способ подходит для того, чтобы сделать вашу обувь водонепроницаемой. Для этого в магазинах продается множество разнообразных кремов, спреев и гелей, отталкивающих влагу и удерживающих тепло внутри. Для этого нужно таким гелем или спреем обработать поверхность обуви, включая все швы. И ваши ноги будут оставаться сухими и теплыми.

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