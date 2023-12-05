Чтобы ноги не мерзли: 5 проверенных способов утеплить зимнюю обувь

Если утеплить зимнюю обувь таким способом, ваши ноги будут оставаться сухими и в тепле.
Эти несколько лайфгаков позволят вам всегда держать ноги в тепле, даже когда на улице очень холодно. Поскольку самая качественная зимняя обувь не всегда удерживает тепло, особенно во время долгих прогулок. Рассказываем, как можно быстро и легко утеплить обувь, чтобы в морозную погоду не мерзли ноги.
Раньше мы писали, как быстро просушить промокшую обувь.
Как утеплить зимнюю обувь: 5 простых способов
- Дополнительные стельки. Это самый универсальный способ для утепления зимней обуви. Стельки следует выбирать из натуральных материалов, потому что они хорошо удерживают тепло в морозы. Также идеальным вариантом станут теплоотражающие стельки с фольгой. Но в таком случае придется выбирать обувь на размер больше, чтобы вам было удобно.
- Теплые носки. Наверное, все пользуются этим способом для утепления ног. Чтобы избежать переохлаждения, следует выбирать носки из натуральной шерсти. Есть еще отличный вариант – это термоноски, которые также будут защищать ваши ноги от холода.
- Сухая горчица. Таким способом пользовались наши бабушки, поэтому его тоже можно проверить. Для этого сначала нужно надеть первую пару носков, а затем вторую, насыпав туда немного горчичного порошка.
- Старые газеты. Еще один дедовский метод, который, кстати, довольно часто используют профессиональные альпинисты. Такой лайфгак подойдет к морозной сухой погоде. Нужно обернуть ноги газетой, а затем поверх нее одеть носки. Главное, чтобы они были из натуральных материалов, тогда это поможет сберечь тепло ног.
- Герметизация. Такой способ подходит для того, чтобы сделать вашу обувь водонепроницаемой. Для этого в магазинах продается множество разнообразных кремов, спреев и гелей, отталкивающих влагу и удерживающих тепло внутри. Для этого нужно таким гелем или спреем обработать поверхность обуви, включая все швы. И ваши ноги будут оставаться сухими и теплыми.
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