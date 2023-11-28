Чтобы одежда не теряла насыщенный темный цвет, для стирки нужно выбирать этот режим

После стирки вещи теряют свой насыщенный темный цвет – такая проблема известна всем хозяйкам. Черные вещи становятся серыми, а темный деним – тусклым и вылинявшим. Но есть способ сохранить вещи в первозданном цвете, о котором мало кто знает. Рассказываем, что нужно делать, чтобы любимые вещи не теряли свой насыщенный темный цвет.

Какой режим стирки выбирать для темных вещей, чтобы они не теряли свой цвет

Если ваша одежда теряет свой цвет уже после второй-третьей стирки, тогда стоит обратить внимание на выбранный режим стиральной машинки. Чтобы правильно выбрать программу, нужно отталкиваться от типа ткани и рекомендаций, которые изготовитель обычно указывает на этикетке.

Вещи не будут терять свой цвет, если пользоваться стиральным средством для цветной ткани и ставить на стиральной машине невысокую температуру. Поскольку темные красители для ткани не очень стойкие, поэтому следует учитывать рекомендации производителя по температурному режиму.

Для хлопчатобумажных и льняных тканей необходимо выбирать температуру 40 градусов. Для синтетических температура должна быть значительно ниже – около 30 градусов. Если темная одежда из нежных тканей, то здесь нужно выставлять самую низкую температуру и минимальное количество оборотов барабана во время отжима.

В современных стиральных машинках есть деликатный режим стирки, подходящий для шелка, кашемира, шифона и шерсти. Некоторые стиральные машинки имеют режим для стирки спортивной одежды. При этой программе стиральная машинка сама выставит необходимый температурный режим.

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