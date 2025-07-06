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Какая польза от подкормки огурцов дрожжами

Дрожжи — это органическое удобрение, отличающееся от других подобных тем, что является живой структурой, активизирующей полезные бактерии почвы. Как следствие, находящиеся в почве органические вещества становятся более доступными для огурцов. Правда, именно из-за такого свойства на бедной почве толка от дрожжей будет немного, дрожжи хорошо работают на уже подпитанной органикой грядке.

Дрожжи выделяют вещества, стимулирующие корнеобразование растений, рост надземной массы, ускоряющие плодородие. Число корневых отростков увеличивается до 10 раз, а период развития уменьшается на 12 дней. Еще одним полезным свойством дрожжей является усиление иммунитета растений, в результате чего они лучше противостоят возможным заболеваниям и капризам погоды. Дрожжи хорошо работают как в теплице, так и в открытом грунте.

Когда подкармливать огурцы дрожжами

Первая подкормка. Многие огородники используют дрожжевые подкормки на стадии выращивания рассады. Но чаще в первый раз дрожжи вносят во время пересадки рассады в грядку для лучшего приживления рассады. В случае посева в открытый грунт дрожжами подкармливают через две-три недели после всходов огурцов.

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Вторую подкормку вносят через месяц-полтора, когда действие внесенных дрожжей уже истекает. Обычно этот период приходится на начало массового плодородия.

Последующие одну или две подкормки делают с интервалом в 1 месяц. Итого, за сезон огурцы подкармливают дрожжами 3-4 раза. Если заметно, что рост плетей замедляется, а растения чувствуют себя плохо, можно попытаться выполнить и экстренную подкормку.

Как приготовить дрожжевой раствор, чтобы подкормить огурцы

Для приготовления растворов можно использовать как сырые, так и сухие дрожжи. Иногда нужен еще сахар или молоко. Для приготовления растворов нужно брать немного подогретую воду (чтобы дрожжи быстрее растворялись) и большую емкость с учетом того, что во время брожения объем смеси может увеличиться в полтора раза.

Следует помнить, что дрожжевые растворы долгое время без потери свойств не сохраняются. Используют их нужно в теплую погоду, подкормку проводят по влажному грунту. золой перед очередным поливом.

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Рецепты дрожжевой подкормки для огурцов

100 г сырых дрожжей разводят в 1 л воды, после чего разбавляют до 10 л. Использовать можно спустя 3-4 часа после приготовления.

100 г дрожжей разводят в 1 л молока, настаивают несколько часов и разбавляют водой до 10 л. Такой раствор эффективен для некорневой подкормки, но можно использовать его и для полива огурцов.

10 г порошка сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара разводят в литре воды, настаивают день, разбавляют 5-6 раз и поливают растения.

Батон ломают на кусочки, заливают 5-7 л теплой воды, прибавляют 100 г сахара и 100 г сырых дрожжей, оставляют на три дня. Разбавляют водой в 5-7 раз и используют для корневых подкормок.