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Чтобы орхидея начала активно выпускать цветоносы: приготовьте раствор из популярной специи

Чтобы орхидея начала активно выпускать цветоносы: приготовьте раствор из популярной специи

Чем подкормить орхидею для цветения / Фото: pixabay.com

Как питают орхидеи во Вьетнаме, чтобы растения выпускали все больше и больше цветоносов.

Вьетнамский блоггер, ведущий YouTube-канал о выращивании растений Mẹo vặt cuộc sống, поделился рецептом настоя из корицы, что стимулирует активный рост орхидей и способствует появлению новых цветоносов.

Как отмечает специалист по выращиванию растений, корица богата ценными микроэлементами, которые помогают орхидее восстанавливаться после повреждений, ускоряют ее рост и стимулируют обильное цветение.

Необходимые составляющие:

  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 литр воды

Способ приготовления:

  1. Растворите корицу в воде, тщательно перемешав.
  2. Процедите полученный настой, чтобы удалить осадок.
  3. Ватные диски смочите в настое и осторожно протрите листья орхидеи.
  4. Для достижения наилучшего эффекта используйте это средство для полива растения раз в две недели.

Корица полезна для орхидеи благодаря своим уникальным свойствам:

  1. Природный антисептик – эффективно обеззараживает срезы после обрезки, предотвращая развитие грибковых и бактериальных инфекций.
  2. Ускоряет восстановление – помогает заживлять поврежденные корни и листья, стимулируя регенерацию тканей.
  3. Стимулирует рост – содержит полезные микроэлементы, активизирующие рост новых корней и цветоносов.
  4. Улучшает цветение – способствует обильному и продолжительному цветению благодаря своим биологически активным веществам.
  5. Отпугивает вредителей – обладает природными инсектицидными свойствами, помогающими бороться с вредителями, такими как трипсы и паутинный клещ.

Регулярное использование корицы в виде настоя может значительно укрепить орхидею и улучшить ее внешний вид.

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