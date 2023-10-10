Чтобы озимый чеснок вырос размером с кулак: 7 секретов от агрономов для большого урожая

Озимый чеснок обладает высокой устойчивостью к минусовым температурам, грибковым заболеваниям, а также хорошо сохраняется в течение длительного времени. Именно поэтому его любят выращивать хозяйки.

Рассказываем, что нужно знать и сделать, чтобы вырастить большие головки чеснока. Нужно соблюдать всего несколько правил.

Как вырастить крупный озимый чеснок

Агрономы не рекомендуют высаживать культуру на том самом месте, где он рос раньше, а также где рос лук, потому что после их роста в почве осталось большое количество бактерий, провоцирующих различные заболевания. Для выращивания озимого чеснока наиболее подходят участки, на которых в прошлом сезоне росли кабачки, огурцы, все виды капусты. Специалисты не рекомендуют высаживать зубчики сразу после разрыхления участка, многолетняя практика показывает, что в результате такой посадки растут мелкие луковицы, не пригодные для долгосрочного хранения. Специалисты советуют тщательно перекопать участок за две недели до высева семян. Опытные овощеводы советуют не вносить свежий навоз, поскольку в нем содержится большое количество азота, который способствует росту ботвы и замедляет формирование головки. Еще одной причиной, по которой следует избегать применения такой подкормки, является большой риск возникновения грибковых заболеваний. Озимый холодостойкий чеснок лучше растет на легких и рыхлых почвах. Поэтому, чтобы разрыхлить почву, лучше вносить песок или торф. Следует отбирать зубчики и семена самых больших размеров, тогда и можно будет надеяться на урожай чеснока большого размера. Если посадить луковицу, имеющую всего 2-3 зубка – такое маленькое количество указывает на вырождение чеснока, соответственно от посадочного материала низкого качества не следует ожидать хорошего урожая. Зубчики чеснока желательно обработать непосредственно перед посадкой с целью уничтожения бактерий на поверхности посадочного материала. Для этого отобранные семена замачивают в специальных растворах. Можно на 25 минут семена погрузить в емкость с 1% медным купоросом или в растворе древесной золы. Для этого 2-х литрах воды насыпают стакан золы и кипятят пол часа, семена помещают в этот раствор на 1.5-2 часа. По окончании всех подготовительных работ, на участке делают ряды на расстоянии 20-25 см. Сажать растение нужно на расстоянии не менее 10 см. А, чтобы чеснок не вымерз во время морозов, глубина рядов должна быть такой, чтобы сверху семян толщина грунтового слоя была не менее 5 см. Во время посадки нельзя сильно вдавливать зубчики в землю – это препятствует быстрому развитию корневой системы. В регионах с холодным климатом участок с посевами дополнительно укрывают соломой, сеном, ветками или опилками. Также в качестве утеплителя можно использовать специальные материалы.

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