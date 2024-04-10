Паска точно получится: что не следует добавлять в пасхальную выпечку, чтоб ее не испортить

Без паски трудно представить празднование Пасхи. Эта сакральная выпечка чревата уникальным смыслом. Готовят ее из особого теста, а потому, чтобы она не трещала и не оседала, нужно знать несколько правил.

Вкусная и ароматная паска — она должна быть нежной, рыхлой и влажной внутри. Однако не всегда и не у всех такая выпечка получается. Существует ряд вещей, которые нужно избегать, если вы хотите получить настоящий шедевр на Пасху. Давайте проверим, знаете ли вы этот список.

Непросеянная мука

Из-за непросеянной муки в тесте могут образовываться комочки, что приведет к неправильному выпеканию из-за неравномерного распределения ингредиентов. В готовой паске именно из-за такой ошибки могут попадаться грубые дольки, что отрицательно скажется на текстуре и даже вкусе.

Неправильная форма

Конечно, идеально, если у вас есть специальная разбираемая форма. Но вы можете приобрести в магазинах или на рынке одноразовые бумажные формочки. Иначе пасхальной выпечки не подходят. Также, обратите внимание, что вытаскивать готовую паску можно только тогда, когда она уже полностью остыла.

Различная температура ингредиентов

Поэтому они будут плохо смешиваться в тесте. К примеру, холодные или слишком горячие вода или молоко могут стать причиной плохого растворения дрожжей. Как результат, паска может "упасть" во время выпечки.

Не стоит торопиться

Тесто для паски не любит тех, кто делает все наспех. Вымешивать его нужно долго. Оно должно легко отставать от посуды и рук. Также важна температура выпекания. Если у вас газовая печь – выставляйте не менее 200-220 градусов, а для электрической хватит 180 градусов.

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