Чтобы пельмени не разваривались: просто бросьте это в кастрюлю во время приготовления
Даже самые вкусные и качественные пельмени могут потерять форму, если их неправильно варить.
Опытные повара знают простой трюк, помогающий сохранить пельмени целыми и сочными.
Секрет в … ложке растительного масла! Добавьте ее в кипящую воду — она создает тонкую пленку на поверхности, которая не дает пельменям слипаться.
Перед опусканием пельменей доведите воду до сильного кипения и немного подсолите. Затем влейте растительное масло и осторожно размешайте.
Когда пельмени попадают в кастрюлю, сразу перемешайте их, чтобы они не прилипли ко дну. Масляная плёнка позволяет тесту свободно плавать в воде, а начинка остается сочной.
Этот метод особенно полезен для замороженных пельменей, которые во время варки выделяют крахмал и часто склеиваются.
Масло также предохраняет тесто от разрывов во время активного кипения. Важно не переборщить: достаточно всего столовой ложки на 3 литра воды. Избыток может изменить вкус блюда.
После варки пельмени лучше достать шумовкой, чтобы стекла лишняя вода. Подавайте их с бульоном или излюбленным соусом.
Этот простой трюк экономит время и спасает от неприятных сюрпризов на тарелке.