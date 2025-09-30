Чтобы пельмени не разваривались: просто бросьте это в кастрюлю во время приготовления

Как варить пельмени, чтобы они не разваривались / © unsplash.com

Реклама

Опытные повара знают простой трюк, помогающий сохранить пельмени целыми и сочными.

Секрет в … ложке растительного масла! Добавьте ее в кипящую воду — она создает тонкую пленку на поверхности, которая не дает пельменям слипаться.

Перед опусканием пельменей доведите воду до сильного кипения и немного подсолите. Затем влейте растительное масло и осторожно размешайте.

Реклама

Когда пельмени попадают в кастрюлю, сразу перемешайте их, чтобы они не прилипли ко дну. Масляная плёнка позволяет тесту свободно плавать в воде, а начинка остается сочной.

Этот метод особенно полезен для замороженных пельменей, которые во время варки выделяют крахмал и часто склеиваются.

Масло также предохраняет тесто от разрывов во время активного кипения. Важно не переборщить: достаточно всего столовой ложки на 3 литра воды. Избыток может изменить вкус блюда.

После варки пельмени лучше достать шумовкой, чтобы стекла лишняя вода. Подавайте их с бульоном или излюбленным соусом.

Реклама

Этот простой трюк экономит время и спасает от неприятных сюрпризов на тарелке.